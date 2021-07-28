В Сочи нашли редкого для региона муравьиного льва

Краснодарский край

Распечатать

В июле в Головинском участковом лесничестве Сочинского национального парка удалось обнаружить и заснять муравьиного льва обыкновенного

Муравьиный лев обыкновенный (Myrmeleon formicarius) — это насекомое из семейства Муравьиных львов (Myrmeleotidae) отряда Сетчатокрылые, обычно встречается в песчаных районах по всей Евразии, за исключением Англии, Швеции и Испании. Нахождение вида в Сочи — примечательное и редкое явление.

Взрослый муравьиный лев похож на стрекозу, но у него относительно длинные булавовидные усики и он складывает крылья вдоль тела. Стрекозы — дневные насекомые, в то время как муравьиные львы летают в основном в сумерках и ночью. Длина взрослого насекомого около 35 мм, а размах крыльев до 80 мм. 

Читайте также:

Обычно взрослый муравьиный лев живет около месяца. Они питаются пыльцой цветков или мелкими насекомыми, чтобы оставить потомство. Личинки же муравьиного льва похожи на клещей, широких и массивных. В стадии личинки они живут несколько лет и только на 3-4 год превращаются во взрослую особь. Перед этим личинка плетет вокруг себя кокон, в котором и проходит превращение. 

Обычно личинки живут на песчаных участках, где выкапывают дом-ловушку и устраиваются там, оставляя на поверхности только свои челюсти. Найдя подходящую жертву, муравьиный лев впрыскивает в ее тело яд и ждет, пока содержимое не переварится — тогда личинка высасывает внутренности, а шкурку выкидывает. 

Из-за хищных повадок личинок, питающихся в основном муравьями, все представители семейства и получили свое научное название — муравьиные львы, от греческого myrmex, что означает «муравей», и leon, что означает «лев».

Во всем мире род муравьиных львов насчитывает около 2 тыс. видов, а на территории России обитают 34 вида. Помимо муравьиного льва, из семейства Сетчатокрылых, в Сочинском нацпарке встречаются несколько видов златоглазок (Семейство Chrysopidae) и изредка можно встретить похожего на бабочку аскалафа опаленного (Libelloides hispanicus (Rambur, 1842)). 

Аскалафы или булавоуски (Семейство Ascalaphidae) насчитывают около 400 видов, из которых в Европе встречаются 15, в нацпарке — 1 вид. Название дано в честь персонажа древнегреческой мифологии Аскалафа, сына бога Ареса и Астиохи. 

Курорты и туризм Насекомые Сочи

Новости

На Кубани с августа штраф за неоплату парковки вырастет в 3 раза
На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 10-летней Арины. С ними девочка сможет свободно говорить
В Сочи нашли редкого для региона муравьиного льва
Минздрав Кубани заявил, что ведра-туалеты стоят в палатах по просьбам рожениц
В Геленджике отменили традиционный заплыв «Морская миля»
В Краснодаре задержали полицейских за получение взяток

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
26 июля, 12:19
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Как обновиться в лизинг?
23 июля, 09:00 Партнерский
Как обновиться в лизинг?
8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса

Реклама на портале