В Сочи нашли редкого для региона муравьиного льва

В июле в Головинском участковом лесничестве Сочинского национального парка удалось обнаружить и заснять муравьиного льва обыкновенного

Муравьиный лев обыкновенный (Myrmeleon formicarius) — это насекомое из семейства Муравьиных львов (Myrmeleotidae) отряда Сетчатокрылые, обычно встречается в песчаных районах по всей Евразии, за исключением Англии, Швеции и Испании. Нахождение вида в Сочи — примечательное и редкое явление. Взрослый муравьиный лев похож на стрекозу, но у него относительно длинные булавовидные усики и он складывает крылья вдоль тела. Стрекозы — дневные насекомые, в то время как муравьиные львы летают в основном в сумерках и ночью. Длина взрослого насекомого около 35 мм, а размах крыльев до 80 мм.

Обычно взрослый муравьиный лев живет около месяца. Они питаются пыльцой цветков или мелкими насекомыми, чтобы оставить потомство. Личинки же муравьиного льва похожи на клещей, широких и массивных. В стадии личинки они живут несколько лет и только на 3-4 год превращаются во взрослую особь. Перед этим личинка плетет вокруг себя кокон, в котором и проходит превращение. Обычно личинки живут на песчаных участках, где выкапывают дом-ловушку и устраиваются там, оставляя на поверхности только свои челюсти. Найдя подходящую жертву, муравьиный лев впрыскивает в ее тело яд и ждет, пока содержимое не переварится — тогда личинка высасывает внутренности, а шкурку выкидывает. Из-за хищных повадок личинок, питающихся в основном муравьями, все представители семейства и получили свое научное название — муравьиные львы, от греческого myrmex, что означает «муравей», и leon, что означает «лев».