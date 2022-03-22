В Краснодаре открылась выставка фотографий «Фотокруг». Участвуют авторы из Краснодарского края, Крыма и Адыгеи

Это ежегодный проект, в котором участвуют фотоклубы из разных городов Краснодарского края, Республики Адыгеи и Крым. В экспозицию вошли 60 портретных работ — по десять от каждой из шести организаций: «Краснодарский фотоклуб» (Краснодар), «Фактор» (Краснодар), «Эхо» (Новороссийск), «Взгляд» (Усть-Лабинск), «Лагонаки» (Майкоп) и «Ялта» (Ялта).

Выставка будет работать до 27 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей.

В Краснодаре можно посетить и другие эспозиции. Так, в художественной галерее Natan Gallery 21 марта открылась выставка «Один из пропущенных миров». В краевом выставочном зале показывают репродукции работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера.

В музее имени Коваленко работает фондовая выставка «Бегущие по волнам», посвященная 205-летию со дня рождения Ивана Айвазовского. Здесь же открыта персональная экспозиция Анастасии Нелень «Остров доброго деда».