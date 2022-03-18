В доме правительства Адыгеи состоялось заседание совета по культуре и искусству

В мероприятии приняли участие министр культуры республики Юрий Аутлев, председатель Госсовета-Хасэ по соцполитике, делам семьи, здравоохранению и культуре Наталья Широкова, председатель Госсовета-Хасэ по образованию Тембот Шовгенов и другие деятели культуры.

«Мы должны добиться ощутимых результатов в интересах граждан. Это касается каждой отрасли, каждого направления той большой работы, которая уже ведется в регионах, в том числе в Адыгее. Развитие сферы культуры — одна из таких задач. Отрасль ощутимо пострадала в период ковидных ограничений, требует особой поддержки государства», — отметил Мурат Кумпилов.

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий по госпрограммам и нацпроекту «Культура». За три года отремонтирован 31 дом культуры, построено четыре новых ДК. Капремонт прошел в семи детских школах искусств, двух госучреждениях и образовательных организациях, создано десять мобильных библиотек. По проекту «Культура малой Родины» обновляется материально-техническая база сельских ДК. В этом году планируется завершить строительство еще трех домов культуры, провести капремонт в девяти ДК и двух детских школах искусств.