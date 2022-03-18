В доме правительства Адыгеи состоялось заседание совета по культуре и искусству
Под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова в доме правительства республики состоялось заседание совета по культуре и искусству
В мероприятии приняли участие министр культуры республики Юрий Аутлев, председатель Госсовета-Хасэ по соцполитике, делам семьи, здравоохранению и культуре Наталья Широкова, председатель Госсовета-Хасэ по образованию Тембот Шовгенов и другие деятели культуры.
Основная повестка заседания — подготовка кадров в различных культурных отраслях.
«Мы должны добиться ощутимых результатов в интересах граждан. Это касается каждой отрасли, каждого направления той большой работы, которая уже ведется в регионах, в том числе в Адыгее. Развитие сферы культуры — одна из таких задач. Отрасль ощутимо пострадала в период ковидных ограничений, требует особой поддержки государства», — отметил Мурат Кумпилов.
Отмечена реализация всех запланированных мероприятий по госпрограммам и нацпроекту «Культура». За три года отремонтирован 31 дом культуры, построено четыре новых ДК. Капремонт прошел в семи детских школах искусств, двух госучреждениях и образовательных организациях, создано десять мобильных библиотек. По проекту «Культура малой Родины» обновляется материально-техническая база сельских ДК. В этом году планируется завершить строительство еще трех домов культуры, провести капремонт в девяти ДК и двух детских школах искусств.
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«Наша задача остается прежней — создать в Адыгее необходимые условия для реализации творческого потенциала людей, для сбережения нашего уникального культурного наследия», — заявил Кумпилов.
С докладом выступил министр культуры республики Юрий Аутлев. Он проинформировал, что в прошлом году по нацпроекту «Культура» на базе 14 российских вузов прошли обучение 170 человек. Ведется работа по цифровизации отрасли и подбору специалистов в информационных технологиях. По данному направлению продолжат работу с целевой подготовкой кадров.
На встрече также обсудили поддержку молодежи, представление целевых мест в профильных российских вузах, а также грантовую поддержку молодых специалистов.
Мурат Кумпилов поручил министру культуры сформировать список прозвучавших предложений с целью реализации при поддержке нацпроекта, федеральных и региональных программ.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи оценил работу детской поликлиники.