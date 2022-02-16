Глава Адыгеи посетил учреждения культуры Гиагинского района

Первым пунктом стала Дондуковская детская школа искусств. На ее капремонт по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» было направлено 24,7 млн рублей. Дополнительно из муниципального бюджета выделено 2,3 млн рублей на постройку летнего концертного зала на территории школы, оснащение административных кабинетов и покупку оргтехники. В школе занимаются 120 детей в возрасте от 6 до 16 лет по направлениям музыкального, изобразительного и хореографического искусства.

«При поддержке федерального центра сегодня в школах искусств созданы хорошие условия для приобщения детей к культуре. Важно эффективно использовать эту базу, работать над повышением уровня подготовки юных музыкантов, художников, танцоров. Они должны развиваться, добиваться успеха в выбранном деле», — отметил глава Адыгеи.

Затем глава региона побывал в Гиагинской ДШИ, здание которой отремонтировано согласно проекту «Культура». На эти цели было выделено 14 млн рублей. Из муниципальной казны выделено 5,8 млн рублей на приобретение школьной мебели, отопительной системы, благоустройство территории. Сегодня здесь занимаются 243 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет по программам допобразования.

Он поручил министерству культуры республики обеспечить необходимую помощь при организации поездок учащихся ДШИ республики на региональные и всероссийские конкурсы.

В завершение поездки Мурат Кумпилов оценил модернизацию центра народной культуры им. Н.Р. Нагоевой в районном центре. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году здесь проведен капремонт на сумму 25,8 млн рублей. Сейчас в состав центра входят 19 кружков, насчитывающих 340 человек: вокальные, хореографические, драматические, декоративно-прикладного искусства, инструментальные.

«Жизнь здесь должна кипеть. Гиагинский район имеет глубокие культурные традиции. Активнее вовлекайте население, используйте современные формы работы. Чтобы каждый житель нашел для себя занятие по душе, с интересом и пользой мог провести свой досуг», — отметил Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о реализации в республике проекта «Пушкинская карта».