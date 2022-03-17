Глава Адыгеи провел встречу с лидерами фракций Госсовета-Хасэ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с лидерами фракций Госсовета-Хасэ в честь Дня парламентаризма республики и 30-летия со дня образования парламента

«Это заслуживает особых слов благодарности в адрес тех, кто формировал государственность Адыгеи, положил начало ее новой истории, истории республиканского парламентаризма. На их опыт опирались последующие созывы депутатов. У депутатов могли возникать разногласия в подходах к решению вопросов, но им всегда удавалось приходить к единому мнению», — отметил Кумпилов.

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ республики, руководитель фракции «Единой России» Владимир Нарожный, руководитель фракции КПРФ Евгений Салов, руководитель фракции ЛДПР Тембот Шовгенов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Александр Лобода. На встрече также присутствовал руководитель администрации главы Адыгеи Владимир Свеженец.

С момента образования парламент Адыгеи принял свыше 2,3 тыс. законов. Они регулируют правоотношения в основных сферах жизни. В прошлом году был избран седьмой созыв главного представительного органа республики из четырех партий.

«Мы продолжаем осуществлять все запланированные мероприятия в социальной сфере, в экономике. Будем и дальше формировать благоприятный инвестклимат, поддерживать предпринимательство, развивать сельское хозяйство, туризм — решать все те вопросы, которые напрямую влияют на повышение качества жизни людей», — заявил глава республики.

Лидеры фракций Госсовета-Хасэ Адыгеи поблагодарили руководителя региона за положительную оценку деятельности депутатского корпуса и выразили готовность продолжить работу. Были обозначены такие направления, как обеспечение продовольственной и экологической безопасности, развитие внутреннего туризма, содействие бесплатной юридической помощи населению, поддержка малоимущих граждан, продвижение молодежных инициатив и т.д.



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