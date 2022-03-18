Глава Адыгеи оценил работу детской поликлиники

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время поездки в Гиагинский район проинспектировал работу детского поликлинического отделения центральной районной больницы

Для поликлиники построено новое здание и закуплено оборудование. Несколько дней назад она открылась и начала принимать пациентов.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента по Адыгее Сергей Дрокин, министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, первый замминистра строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Рамазан Ляфишев, глава Гиагинского района Андрей Таранухин.

Как доложил министр здравоохранения, новое здание детской поликлиники включает шесть педиатрических участков.

Все кабинеты оборудованы необходимой техникой и медицинской мебелью, в работе применяются принципы «бережливого производства», в том числе электронная запись на прием. Для маленьких пациентов и их родителей есть зал ожидания, зона кормления детей. Определен отдельный блок приема детей с температурой.