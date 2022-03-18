Глава Адыгеи оценил работу детской поликлиники
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время поездки в Гиагинский район проинспектировал работу детского поликлинического отделения центральной районной больницы
Для поликлиники построено новое здание и закуплено оборудование. Несколько дней назад она открылась и начала принимать пациентов.
В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента по Адыгее Сергей Дрокин, министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, первый замминистра строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Рамазан Ляфишев, глава Гиагинского района Андрей Таранухин.
Как доложил министр здравоохранения, новое здание детской поликлиники включает шесть педиатрических участков.
Все кабинеты оборудованы необходимой техникой и медицинской мебелью, в работе применяются принципы «бережливого производства», в том числе электронная запись на прием. Для маленьких пациентов и их родителей есть зал ожидания, зона кормления детей. Определен отдельный блок приема детей с температурой.
По информации главврача больницы Натальи Бурмистровой, в настоящее время поликлиника обслуживает 6,5 тыс. детей из Гиагинского района.
Условия приема и лечения детей улучшились благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели было выделено 30 млн рублей. На оснащение поликлиники медицинской мебелью и оборудованием — 1,8 млн рублей за счет Адыгейского общественного фонда имени Х.М. Совмена.
«За последнее время в республике построено большое число социальных объектов. К примеру, год назад мы построили новое здание для Гиагинской ЦРБ, сейчас рядом открыта новая детская поликлиника. Мы продолжим работать над улучшением системы здравоохранения, выполняя все намеченные планы. Но многое зависит и от медработников. Люди должны почувствовать позитивные изменения, внимание и заботу о них. Поэтому активней внедряйте принципы «бережливой поликлиники». На республиканском уровне они уже показали свою высокую эффективность», — отметил глава Адыгеи.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел встречу с лидерами фракций Госсовета-Хасэ.