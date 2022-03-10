В Краснодаре оштрафовали двух участниц пацифистской акции 27 февраля
В Ленинском районном суде рассмотрели дела двух жительниц Краснодара, которых задержали 27 февраля во время пацифистской акции в центре города
По словам адвоката Михаила Беньяша, который представляет интересы двух задержанных, судья Ленинского районного суда приговорил участниц акции к штрафам в 10 тыс. рублей и 12 тыс. рублей. Обе проходили по административным протоколам о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, сообщает «Кавказ.Реалии»*.
Напомним, что 24 февраля и 27 февраля на улицы в центре Краснодара вышли несогласные с «военной операцией» в Украине. Этих людей, просто прохожих и освещавших события журналистов доставляли в отделы полиции для дачи объяснений. По итогам акций суды Кубани рассмотрели 11 дел по статье о нарушении порядка проведения массовых акций [данные на 1 марта. Актуальная информация уточняется].
Михаил Беньяш уточнил журналисту Юга.ру, что одну из участниц акции увели полицейские, когда она развернула плакат возле Триумфальной арки на улице Красной, вторая стояла с плакатом на перекрестке улиц Красной и Горького.
Ранее Юга.ру писали, что редакция сайта изменила политику освещения массовых акций в Краснодаре и многих событий, связанных со «специальной военной операцией», в том числе, из-за закрытия нескольких независимых изданий и предостережения от полиции журналисту Юга.ру, который законно освещал протестные акции в Краснодаре 24 и 27 февраля.
Напомним, 4 марта Госдума приняла «закон о фейках» о ВС РФ. В случае публикации любых данных, не исходящих напрямую от Минобороны, он угрожает журналистам сроками до 15 лет тюрьмы.
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