В Краснодаре оштрафовали двух участниц пацифистской акции 27 февраля

Краснодарский край

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  • Полицейский уводит журналиста Юга.ру, освещавшего акцию и имевшего при себе все необходимые по закону атрибуты журналиста. © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру
    Полицейский уводит журналиста Юга.ру, освещавшего акцию и имевшего при себе все необходимые по закону атрибуты журналиста. © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

В Ленинском районном суде рассмотрели дела двух жительниц Краснодара, которых задержали 27 февраля во время пацифистской акции в центре города

По словам адвоката Михаила Беньяша, который представляет интересы двух задержанных, судья Ленинского районного суда приговорил участниц акции к штрафам в 10 тыс. рублей и 12 тыс. рублей. Обе проходили по административным протоколам о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, сообщает «Кавказ.Реалии»*.

Напомним, что 24 февраля и 27 февраля на улицы в центре Краснодара вышли несогласные с «военной операцией» в Украине. Этих людей, просто прохожих и освещавших события журналистов доставляли в отделы полиции для дачи объяснений. По итогам акций суды Кубани рассмотрели 11 дел по статье о нарушении порядка проведения массовых акций [данные на 1 марта. Актуальная информация уточняется].

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Михаил Беньяш уточнил журналисту Юга.ру, что одну из участниц акции увели полицейские, когда она развернула плакат возле Триумфальной арки на улице Красной, вторая стояла с плакатом на перекрестке улиц Красной и Горького.

Ранее Юга.ру писали, что редакция сайта изменила политику освещения массовых акций в Краснодаре и многих событий, связанных со «специальной военной операцией», в том числе, из-за закрытия нескольких независимых изданий и предостережения от полиции журналисту Юга.ру, который законно освещал протестные акции в Краснодаре 24 и 27 февраля.

Напомним, 4 марта Госдума приняла «закон о фейках» о ВС РФ. В случае публикации любых данных, не исходящих напрямую от Минобороны, он угрожает журналистам сроками до 15 лет тюрьмы.

*«Кавказ.Реалии» внесен Минестерством юстиции России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Акции Краснодар Полиция Правосудие

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