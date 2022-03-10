В Краснодаре оштрафовали двух участниц пацифистской акции 27 февраля

В Ленинском районном суде рассмотрели дела двух жительниц Краснодара, которых задержали 27 февраля во время пацифистской акции в центре города

По словам адвоката Михаила Беньяша, который представляет интересы двух задержанных, судья Ленинского районного суда приговорил участниц акции к штрафам в 10 тыс. рублей и 12 тыс. рублей. Обе проходили по административным протоколам о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, сообщает «Кавказ.Реалии»*.

Напомним, что 24 февраля и 27 февраля на улицы в центре Краснодара вышли несогласные с «военной операцией» в Украине. Этих людей, просто прохожих и освещавших события журналистов доставляли в отделы полиции для дачи объяснений. По итогам акций суды Кубани рассмотрели 11 дел по статье о нарушении порядка проведения массовых акций [данные на 1 марта. Актуальная информация уточняется].