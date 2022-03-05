Девушке из Краснодара грозит 10 суток ареста за пост в социальных сетях

5 марта полиция Кубани сообщила, что 20-летняя жительница Краснодара опубликовала в социальных сетях «призыв к противоправным действиям»

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что полицейские из центра противодействия экстремизму нашли 20-летнюю жительницу Краснодара, «опубликовавшую на своей странице в социальной сети призывы к проведению несогласованных акций на территории краевого центра».

Против девушки возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По этой статье ей грозит до 10 суток ареста.