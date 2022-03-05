Девушке из Краснодара грозит 10 суток ареста за пост в социальных сетях

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

5 марта полиция Кубани сообщила, что 20-летняя жительница Краснодара опубликовала в социальных сетях «призыв к противоправным действиям»

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что полицейские из центра противодействия экстремизму нашли 20-летнюю жительницу Краснодара, «опубликовавшую на своей странице в социальной сети призывы к проведению несогласованных акций на территории краевого центра».

Против девушки возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По этой статье ей грозит до 10 суток ареста.

Ранее Юга.ру писали, что суды Краснодарского края рассмотрели 11 дел по статье о нарушении порядка проведения массовых акций. Юга.ру вели прямые трансляции с улиц города 24 и 27 февраля

Краснодар Митинги Полиция

Новости

Девушке из Краснодара грозит 10 суток ареста за пост в социальных сетях
В кинотеатре Краснодара стартовали показы фильма «Крепкий орешек» 1988 года
В Краснодаре автомобиль перевернулся на трамвайные рельсы
На Кубани продлили закрытие аэропортов
В Краснодаре появилось множество баннеров, билбордов и листовок с символом Z
В Краснодаре два городских автобуса изменят маршруты

Лента новостей

На Кубани продлили закрытие аэропортов
Сегодня, 11:05
На Кубани продлили закрытие аэропортов
Летает или падает?
Сегодня, 14:42 Партнерский
Летает или падает?
Узнайте, какая скорость домашнего интернета нужна именно вам
«Последствия будем расхлебывать еще долго»
Вчера, 13:50
«Последствия будем расхлебывать еще долго»
Краснодарцы, приехавшие из Украины, о конфликте длиной в восемь лет

Реклама на сайте