Девушке из Краснодара грозит 10 суток ареста за пост в социальных сетях
5 марта полиция Кубани сообщила, что 20-летняя жительница Краснодара опубликовала в социальных сетях «призыв к противоправным действиям»
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что полицейские из центра противодействия экстремизму нашли 20-летнюю жительницу Краснодара, «опубликовавшую на своей странице в социальной сети призывы к проведению несогласованных акций на территории краевого центра».
Против девушки возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По этой статье ей грозит до 10 суток ареста.
Ранее Юга.ру писали, что суды Краснодарского края рассмотрели 11 дел по статье о нарушении порядка проведения массовых акций. Юга.ру вели прямые трансляции с улиц города 24 и 27 февраля.