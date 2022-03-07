«Краснодар» победил в первом футбольном матче без легионеров

ФК «Краснодар» провел первый матч после ухода восьми иностранных игроков и тренера

Как писали Юга.ру, несколько дней назад «Краснодар» приостановил контракты с восьми иностранными игроками по их просьбе — это почти все легионеры клуба. Позже контракт с одним из спортсменов, Виктором Классоном, расторгли совсем. В список футболистов, с которыми приостановлены контракты, не попал только один легионер — польский футболист Гжегож Крыховяк.

7 марта футбольный клуб «Краснодар» провел первый весенний матч с «Уралом». Краснодарская команда победила в домашнем матче со счетом 2:1.

В матче 7 марта Матвей Сафонов в сотый раз сыграл за команду «Краснодара», сообщили в клубе. Также там отметили заслуги двух футболистов в сегодняшней игре — Эдуарда Сперцяна и Владимира Ильина.

Напомним, 2 марта ФК «Краснодар» по соглашению сторон расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке. Кроме того, клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джпрервалон. Фарке возглавил «Краснодар» в январе после увольнения Виктора Ганчаренко.