ФК «Краснодар» возглавил бывший тренер «Норвича» Даниэль Фарке

ФК «Краснодар» подписал контракт с бывшим тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке. Он приведет в штаб еще трех немцев, работавших с ним в Англии

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» посреди сезона покинули Виктор Ганчаренко и его помощники — Василий Березуцкий и Александр Ермакович. По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как тот несколько дней не отвечал на звонки из-за отставки своего помощника Руслана Зубика.

По словам главного тренера «Краснодара-2» Алексея Герасименко, увольнение связано с результатами команды.

13 января на сайте ФК «Краснодар» появилось сообщение о новом главном тренере клуба. Им стал Даниэль Фарке, который возглавлял резерв дортмундской «Боруссии» и английский клуб «Норвич». Под руководством Фарке английская команда дважды за четыре года выходила в АПЛ.