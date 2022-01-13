ФК «Краснодар» возглавил бывший тренер «Норвича» Даниэль Фарке

Краснодарский край

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  • Даниэль Фарке © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
    Даниэль Фарке © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» подписал контракт с бывшим тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке. Он приведет в штаб еще трех немцев, работавших с ним в Англии

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» посреди сезона покинули Виктор Ганчаренко и его помощники — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как тот несколько дней не отвечал на звонки из-за отставки своего помощника Руслана Зубика.

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По словам главного тренера «Краснодара-2» Алексея Герасименко, увольнение связано с результатами команды.

13 января на сайте ФК «Краснодар» появилось сообщение о новом главном тренере клуба. Им стал Даниэль Фарке, который возглавлял резерв дортмундской «Боруссии» и английский клуб «Норвич». Под руководством Фарке английская команда дважды за четыре года выходила в АПЛ.

Вместе с немецким специалистом к команде присоединились его ассистент Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Контракт с Фарке рассчитан до 30 июня 2024 года.

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