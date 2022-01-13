ФК «Краснодар» возглавил бывший тренер «Норвича» Даниэль Фарке
ФК «Краснодар» подписал контракт с бывшим тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке. Он приведет в штаб еще трех немцев, работавших с ним в Англии
Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» посреди сезона покинули Виктор Ганчаренко и его помощники — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как тот несколько дней не отвечал на звонки из-за отставки своего помощника Руслана Зубика.
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По словам главного тренера «Краснодара-2» Алексея Герасименко, увольнение связано с результатами команды.
13 января на сайте ФК «Краснодар» появилось сообщение о новом главном тренере клуба. Им стал Даниэль Фарке, который возглавлял резерв дортмундской «Боруссии» и английский клуб «Норвич». Под руководством Фарке английская команда дважды за четыре года выходила в АПЛ.
Вместе с немецким специалистом к команде присоединились его ассистент Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.
Контракт с Фарке рассчитан до 30 июня 2024 года.