ФК «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми легионерами

Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми иностранными игроками из состава клуба. В список не попал только защитник Гжегож Крыховяк

3 марта ФК «Краснодар» сообщил на своем сайте, что несколько футболистов клуба будут тренироваться самостоятельно, контракты с ними приостановлены. В этот список попали Вандерсон Масиэл (Бразилия), Кайо (Бразилия), Эрик Бутхейм (Норвегия), Кристиан Рамирес (Эквадор), Жуниор Алонсо (Парагвай), Джон Кордоба (Колумбия), Виктор Классон (Швеция) и Реми Кабелла (Франция) — почти все легионеры клуба.

В пресс-релизе уточняется, что игроки покинули расположение клуба, при этом их контракты будут действительными. В список футболистов, с которыми приостановлены контракты, не попал один легионер — польский футболист Гжегож Крыховяк. Условия его тренировок не уточняются.