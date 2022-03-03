ФК «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми легионерами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми иностранными игроками из состава клуба. В список не попал только защитник Гжегож Крыховяк

3 марта ФК «Краснодар» сообщил на своем сайте, что несколько футболистов клуба будут тренироваться самостоятельно, контракты с ними приостановлены. В этот список попали Вандерсон Масиэл (Бразилия), Кайо (Бразилия), Эрик Бутхейм (Норвегия), Кристиан Рамирес (Эквадор), Жуниор Алонсо (Парагвай), Джон Кордоба (Колумбия), Виктор Классон (Швеция) и Реми Кабелла (Франция) — почти все легионеры клуба.

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В пресс-релизе уточняется, что игроки покинули расположение клуба, при этом их контракты будут действительными. В список футболистов, с которыми приостановлены контракты, не попал один легионер — польский футболист Гжегож Крыховяк. Условия его тренировок не уточняются.

Ранее Юга.ру писали, что 2 марта ФК «Краснодар» по соглашению сторон расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке. Также клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

ФК «Краснодар» Футбол

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