ФК «Краснодар» расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» по соглашению сторон расторг контракт с бывшим тренером «Норвича» Даниэлем Фарке. В должности он не проработал и двух месяцев

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» расторг контракты с Виктором Ганчаренко и его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем. По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как он несколько дней игнорировал звонки из‑за отставки своего помощника Руслана Зубика.

Читайте также:

В январе клуб подписал контракт с Даниэлем Фарке. Вместе с ним в команду пришли еще три немецких специалиста — это Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

2 марта на сайте ФК «Краснодар» опубликовали пресс-релиз о том, что Фарке и его ассистенты покинули клуб по согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Антонюк.

Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

Новости

Власти Кубани сообщили еще о двух погибших в Украине военных спустя шесть дней после гибели
ФК «Краснодар» расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке
Бюджетников Кубани просят на камеру подписать письмо в поддержку Путина
В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще
В Краснодаре закрылись официальные магазины Apple
В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят сделать социальный кластер

Лента новостей

Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Сегодня, 07:00
Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Поговорили с краснодарским адвокатом о том, как не попасть под статью
В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще
Сегодня, 13:49
В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще
«Желаем возвращения всех воинов в родные дома»
Вчера, 19:38
«Желаем возвращения всех воинов в родные дома»
Священники РПЦ выступили за мир сУкраиной

Реклама на сайте