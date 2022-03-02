ФК «Краснодар» расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке

Футбольный клуб «Краснодар» по соглашению сторон расторг контракт с бывшим тренером «Норвича» Даниэлем Фарке. В должности он не проработал и двух месяцев

Ранее Юга.ру писали , что ФК «Краснодар» расторг контракты с Виктором Ганчаренко и его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем. По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как он несколько дней игнорировал звонки из‑за отставки своего помощника Руслана Зубика.

В январе клуб подписал контракт с Даниэлем Фарке. Вместе с ним в команду пришли еще три немецких специалиста — это Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

2 марта на сайте ФК «Краснодар» опубликовали пресс-релиз о том, что Фарке и его ассистенты покинули клуб по согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Антонюк.