Строительство японского сада в парке «Краснодар» заморожено

Краснодарский край

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  • Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
    Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин

В парке «Краснодар» на неопределенный срок приостановлено строительство новой очереди — сада в японском стиле

На уходящей неделе в парке «Краснодар» была на неопределенный срок заморожена стройка новой очереди — сада в японском стиле.

«Сад заморозили, рабочих распустили», сообщил неофициальный инстаграм-аккаунт парка. «Будет ли теперь [его] открытие летом — большой вопрос. Да и в штате парка не всё спокойно!»

  • Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
    Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
  • Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
    Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
  • Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
    Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
  • Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин
    Строительство японского сада в парке «Краснодар» © Евгений Таранжин

Строящийся сад занимает площадь около 10 гектаров, что делает его самым большим объектом подобного типа за пределами Японии. Ранее для того, чтобы освободить место под строительство, перенесли котельную, отапливающую стадион «Краснодар», парк и футбольную академию.

Напомним, что 3 марта ФК «Краснодар» приостановил контракты со всеми зарубежными игроками, за исключением Гжегожа Крыховяка. А 2 марта команду покинул немецкий тренерский штаб.

Благоустройство парк «Краснодар»

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