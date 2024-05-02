В Анапе введут запрет на разведение костров. Он будет действовать до конца лета

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com

Власти Анапы рассказали о противопожарном режиме на курорте

С 3 мая по 31 августа в Анапе будет действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и стерни, свалки горючих отходов и проведение работ с применением открытого огня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

На юге России начался сезон змей:

Также в Анапе введут ограничение посещения лесов, в том числе на транспортных средствах.

Власти муниципалитета предупреждают, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц от 30  до 110 тыс. рублей, для юрлиц от 60 до 2 млн рублей. При уничтожении или повреждении лесных насаждений жителей могут оштрафовать на сумму от 20 тыс. рублей. В случае поджога нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.

При обнаружении возгорания необходимо позвонить на прямую линию «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в диспетчерскую службу краевого лесопожарного центра: 8-861-229-15-38.

Напомним, что жителям Кубани до 14 мая запретили посещать леса из-за высокой опасности пожаров.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край поднялся на 15 пунктов в национальном экологическом рейтинге.

Анапа Безопасность Мусор Пожароопасность Пожары Экология

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В Анапе введут запрет на разведение костров. Он будет действовать до конца лета

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