В Анапе введут запрет на разведение костров. Он будет действовать до конца лета

С 3 мая по 31 августа в Анапе будет действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и стерни, свалки горючих отходов и проведение работ с применением открытого огня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Также в Анапе введут ограничение посещения лесов, в том числе на транспортных средствах.

Власти муниципалитета предупреждают, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц от 30 до 110 тыс. рублей, для юрлиц от 60 до 2 млн рублей. При уничтожении или повреждении лесных насаждений жителей могут оштрафовать на сумму от 20 тыс. рублей. В случае поджога нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.



При обнаружении возгорания необходимо позвонить на прямую линию «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в диспетчерскую службу краевого лесопожарного центра: 8-861-229-15-38.