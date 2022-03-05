На Кубани продлили закрытие аэропортов

Напомним, впервые кубанские аэропорты закрыли утром 24 февраля после заявления президента РФ о начале «специальной военной операции». В штатном режиме работает только аэропорт Сочи.

Сначала аэропорты обещали открыть ночью 25 февраля, затем перенесли открытие на 2 марта. После этого сообщили, что аэропорты заработают 8 марта.

Утром 5 марта в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты юга и центральной части России будут закрыты до 3:45 14 марта. В число закрытых входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве отметили, что также полеты продолжают осуществляться в Калининград через воздушные трассы над нейтральными водами Балтийского моря.