Глава Адыгеи проверил ремонт школы в поселке Хамышки

Отдельные задачи поставлены по благоустройству территории. На ней находится братская могила воинам-освободителям Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас на месте захоронения установлен памятник, где высечено 200 имен жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава одобрил ремонт мемориального комплекса.



«Горная часть Адыгеи — перспективная территория. Уже сегодня с развитием туризма Майкопский район активно заселяется, увеличивается население, а значит, есть потребность в школах. Поэтому мы продолжим в рамках разных программ создавать в сельской местности социальную инфраструктуру, повышать качество жизни местных жителей. Отдельное внимание уделяем выполнению поручения президента РФ по капремонту образовательных организаций», — отметил Мурат Кумпилов.