Глава Адыгеи проверил ремонт школы в поселке Хамышки
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил среднюю школу в горном поселке Хамышки и проверил результаты ремонта здания
Ремонт проведен по поручению главы республики в конце прошлого года. Заменена кровля, полы, оконные и дверные блоки, инженерные коммуникации, проведены внутренние отделочные работы, отремонтирован спортзал, появилась интернет-связь. В школе обучаются 70 детей.
Глава Адыгеи ознакомился с корпусами школы и дал ряд поручений и.о. премьер-министра республики Анзауру Керашеву. Они касаются замены ограждения школы, ремонта пищеблока, организации подвоза детей, обеспечения школьной мебелью и оборудованием.
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Отдельные задачи поставлены по благоустройству территории. На ней находится братская могила воинам-освободителям Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас на месте захоронения установлен памятник, где высечено 200 имен жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава одобрил ремонт мемориального комплекса.
«Горная часть Адыгеи — перспективная территория. Уже сегодня с развитием туризма Майкопский район активно заселяется, увеличивается население, а значит, есть потребность в школах. Поэтому мы продолжим в рамках разных программ создавать в сельской местности социальную инфраструктуру, повышать качество жизни местных жителей. Отдельное внимание уделяем выполнению поручения президента РФ по капремонту образовательных организаций», — отметил Мурат Кумпилов.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Майкопе отремонтируют одну из центральных улиц.