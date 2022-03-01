В Майкопе отремонтируют одну из центральных улиц

В Адыгее выделили 145 млн рублей на ремонт одной из центральных улиц Майкопа

Напомним, глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил отремонтировать улицу Пролетарскую в Майкопе к 100-летию государственности республики. На ремонт трех километров дороги выделили 145 млн рублей. К маю планируют отремонтировать участок улицы от Горького до Гоголя.

В ходе работы собираются полностью заменить дорожное покрытие и системы водоотвода, уложить 20 тыс. кв. метров тротуарной плитки, обустроить подходы к пешеходным переходам, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Кумпилов проверил качество работ и осмотрел новый тротуар, распорядился об организации дальнейшего ремонта с учетом транспортной нагрузки на дорожную сеть города. Об успехах главе региона доложил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.