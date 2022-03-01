В Майкопе отремонтируют одну из центральных улиц
В Адыгее выделили 145 млн рублей на ремонт одной из центральных улиц Майкопа
Напомним, глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил отремонтировать улицу Пролетарскую в Майкопе к 100-летию государственности республики. На ремонт трех километров дороги выделили 145 млн рублей. К маю планируют отремонтировать участок улицы от Горького до Гоголя.
В ходе работы собираются полностью заменить дорожное покрытие и системы водоотвода, уложить 20 тыс. кв. метров тротуарной плитки, обустроить подходы к пешеходным переходам, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.
Кумпилов проверил качество работ и осмотрел новый тротуар, распорядился об организации дальнейшего ремонта с учетом транспортной нагрузки на дорожную сеть города. Об успехах главе региона доложил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.
Кумпилов отметил важность озеленения и благоустройства прилегающих территорий, в том числе дворов. В планах — привести в порядок фасады домов на центральной улице.
«Здесь должна получиться современная городская территория — с качественной транспортной сетью и прогулочной зоной. Всё должно быть удобно, безопасно, красиво и радовать жителей долгие годы. И такой комплексный подход нужно последовательно применять при ремонте дорог и благоустройстве территорий во всех микрорайонах», — подчеркнул Кумпилов.
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Глава республики поставил задачу мэрии Майкопа и министерству дорожного хозяйства вовремя и качественно провести ремонт, а также продолжить работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Досрочная реализация нацпроекта позволяет нам увеличивать объемы работ и число новых отремонтированных дорожных объектов, что важно для дальнейшего развития дорожной сферы и сопутствующих отраслей экономики, туризма. Результаты этой работы влияют на безопасность дорожного движения, создают комфортные условия проживания местных жителей», — заключил Кумпилов.
В 2021 году республика выполнила все работы, запланированные на 2022 год, поэтому сейчас приступила к реализации этапа следующего года: ремонту 23 дорожных объектов длиной 58 км. Девять участков автодорог протяженностью 11 км отремонтируют в Майкопе. Всего на работы по нацпроекту потратят 650 млн рублей.