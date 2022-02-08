Адыгея примет участие в проекте по строительству умных спортплощадок

По словам депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника, в 2022 году республике будет выделено 20 млн рублей для создания первой площадки, а в 2023 году — столько же на строительство второй. В 2024 году предусмотрено 60 млн рублей для строительства модульного спортивного зала.



«Руководство Адыгеи активно развивает спортивную инфраструктуру для массового спорта. За последние годы в республике появились новые спортивные объекты в шаговой доступности. Благодаря нашим совместным усилиям и при поддержке «Единой России» на создание спортобъектов была привлечена существенная федеральная помощь. Мы с руководством республики будем и в дальнейшем добиваться необходимой федеральной поддержки на выполнение задач по развитию массового спорта в Адыгее», — отметил Владислав Резник.



«Мы последовательно идем к ее выполнению, стремимся, чтобы в каждом населенном пункте были спортивные объекты. Для этого ежегодно вводим в строй новые спортивные залы, площадки. Сегодня в республике 971 спортивное сооружение, 575 из них находится в сельской местности», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.