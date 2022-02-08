Адыгея примет участие в проекте по строительству умных спортплощадок

Адыгея

Распечатать

  • © Фото happyveganfit, pixabay.com
    © Фото happyveganfit, pixabay.com

Благодаря проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» Адыгея на 2022–2023 годы получит 100 млн рублей на строительство умных спортплощадок

По словам депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника, в 2022 году республике будет выделено 20 млн рублей для создания первой площадки, а в 2023 году — столько же на строительство второй. В 2024 году предусмотрено 60 млн рублей для строительства модульного спортивного зала.

«Руководство Адыгеи активно развивает спортивную инфраструктуру для массового спорта. За последние годы в республике появились новые спортивные объекты в шаговой доступности. Благодаря нашим совместным усилиям и при поддержке «Единой России» на создание спортобъектов была привлечена существенная федеральная помощь. Мы с руководством республики будем и в дальнейшем добиваться необходимой федеральной поддержки на выполнение задач по развитию массового спорта в Адыгее», — отметил Владислав Резник.

«Мы последовательно идем к ее выполнению, стремимся, чтобы в каждом населенном пункте были спортивные объекты. Для этого ежегодно вводим в строй новые спортивные залы, площадки. Сегодня в республике 971 спортивное сооружение, 575 из них находится в сельской местности», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Читайте также:

Планируется, что первая умная интерактивная спортплощадка будет построена в этом году. В ходе тренировок можно будет смотреть видеоуроки, подбирать индивидуальную программу занятий и др.

«Несомненно, такие современно оснащенные спортивные объекты позволят приобщить к здоровому образу жизни все больше жителей в Адыгее», — отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава республики посетил центры помощи больным коронавирусом.

Благоустройство Мурат Кумпилов Спортивная гимнастика Спортивное строительство Строительство

Новости

На Кубани впервые с начала пандемии выявили более трех тыс. заболевших
Ночью в Краснодаре легковой автомобиль врезался в грузовик. Есть пострадавшие
На Кубани из-за непогоды затопило пять населенных пунктов
На Кубани будет идти дождь и потеплеет до 11 °С
Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства главы Кущевского района. Оно произошло двадцать лет назад
В Краснодаре планируют вернуть регулируемые тарифы в трамваях и троллейбусах. Чиновники обещают сделать «как в Москве»

Лента новостей

Чайка, которая ещё в полёте
Вчера, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке
На Кубани будет идти дождь и потеплеет до 11 °С
Сегодня, 09:02
На Кубани будет идти дождь и потеплеет до 11 °С
Облачные водопады и горные призраки. Как работают метеорологи в горах Сочи
Вчера, 09:00 Партнерский
Облачные водопады и горные призраки. Как работают метеорологи в горах Сочи

Реклама на сайте