В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще

2 марта в администрации Краснодара рассказали, что в 2022 году подготовят проект реконструкции колоннады

Ранее Юга.ру писали, что в апреле 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что колоннаду на улице Московской, 65 нужно отреставрировать. Позже выяснилось, что никаких работ там проводить нельзя по закону. Краевое Управление государственной охраны объектов культурного наследия наложило арест на регистрационные действия. Ее нельзя было поставить на кадастровый учет. Дэ-юре колоннада оказалась незарегистрированной. Сам объект находился в управлении «Краснодарских парков», а земля под ним принадлежала детскому саду, который находится рядом.

В октябре стало известно, что суд обязал «Краснодарские парки» отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще, но в управлении выступили против решения, мол, объект принадлежит городской администрации. Однако в суде сослались на приказ краснодарского департамента муниципальной собственности и городских земель от 2008 года, на основании которого колоннада принадлежит именно организации.

2 марта 2022 года на сайте мэрии Краснодара опубликовали релиз, в котором говорится о реконструкции объекта. По данным чиновников, сейчас идет проектирование противоаварийных работ по другому колоннаде в Чистяковской роще.