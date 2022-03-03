В Краснодаре открылась художественная выставка «Цветущие»

Представлено около 70 произведений шести местных художниц. Среди авторов — Валерия Пичугина, Виктория Метелица, Светлана Егудина, Ольга Каленская, Маргарита Чиндяскина, Елена Саенко. Работы выполнены в техниках акварели и полимерной глины. Они расскажут зрителям о значимости цветов и важности простых радостей.

Выставка «Цветущие» будет работать до 20 марта по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре сейчас доступны несколько экспозиций. Так, в «Галерее Ларина» работает совместная выставка Елены Прозоровой и Андрея Чабанова «Близко», посвященная форме и содержанию. В музее-заповеднике имени Фелицына 27 февраля открылась мини-выставка «Такие разные».

В галерее «Арт-Союз» доступен художественный проект «Шли собаки по палитре», посвященный весне. В арт-пространстве Plague Space действует персональная выставка Артура Голякова Agenda о бытовом мистицизме. В краевом выставочном зале — экспозиция «Женщины в искусстве».