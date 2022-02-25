В Краснодаре откроется выставка анималистических работ «Такие разные»

Представлены портреты «обитателей» постоянной фондовой экспозиции «Природа и экология Кубани». Работы создавались во время совместного проекта «Рисуем в музее», рассчитанного на год. Авторы — подопечные учреждения дополнительного образования «Малая академия» и краевой благотворительной организации «Открытая среда». Софья Камкина, Анастасия Гайдарь, Никита Бородин, Анна Высочина, Маргарита Курочкина, Карина Фабрая, Никита Виноградов, Александр Велькин, Мария Мухатдинова — начинающие художники с расстройством аутистического спектра (РАС) в возрасте от 10 до 25 лет.

Как рассказала рассказала руководитель НКО «Открытая среда» Анна Малова, при благотворительной организации работает лаборатория творческого развития «Отличные люди». В ней люди с аутизмом, с разной степенью функциональности, могут реализовать свой творческий потенциал. Такая возможность появилась благодаря участию в проекте «Создание сети творческих досуговых центров для молодых людей с РАС «Культурный код — возможность для каждого» с использованием президентского гранта. Мини-выставка стала промежуточным итогом работы.

«Собралось настоящее сообщество художников, которым нравится реализовываться в этой сфере. Ребятам только нужно помочь и проложить путь к навыкам, создать правильную атмосферу, обучить специалистов сопровождения, поддержать. Поэтому на занятиях живописью есть не только педагог, но и тьютор, а всю работу поддерживают специалисты прикладного анализа поведения. Есть и другая группа ребят, которые только знакомятся с форматом работы в группе и за столом, и творчество — лучший сопособ начать, чтобы закрепить эти навыки. Эту группу ребят мы пока что учим просто следовать порядку действий, копировать простые рисунки и взаимодействовать в коллективе. И у нас получается», — поделилась Анна Малова.

Весной «Открытая среда» станет стажировочной площадкой, в рамках гранта родительские некоммерческие организации из разных регионов России приедут в Краснодар перенимать опыт.

Выставка «Такие разные» будет работать до 30 апреля по адресу улица Гимназическая, 67.