В Краснодаре открылась выставка «Близко», посвященная форме и содержанию

В центре концепции художественного проекта — вопрос о форме и содержании. В трактовке авторов эти понятия идентичны. Елена Прозорова начинала с традиционных жанров, а потом полностью ушла в абстрактное искусство и сегодня работает акрилом на бумаге. Андрей Чабанов на холсте маслом изображает пейзажи. Произведения Прозоровой и Чабанова выставлялись в Париже, Дании, Москве и других городах.

«Это не просто выставка работ двух художников, но и иллюстрация процессов творческого взаимовлияния. Это история о точках соприкосновения, об отсылках и отголосках, о бесконечном движении навстречу и сохранении самости», — рассказали в пресс-службе галереи.

Начало вернисажа в 18:00. Выставка будет работать до 6 марта по адресу: улица Октябрьская, 60/1. Вход свободный. Посещение возможно только при наличии средств защиты органов дыхания, а также QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 27 февраля откроется мини-выставка «Такие разные». Представлены портреты «обитателей» постоянной фондовой экспозиции «Природа и экология Кубани». Работы создавались во время совместного проекта «Рисуем в музее», рассчитанного на год. Авторы — подопечные учреждения дополнительного образования «Малая академия» и краевой благотворительной организации «Открытая среда».