В Краснодаре откроется арт-проект «Шли собаки по палитре», посвященный весне

Он посвящен весне. В своих работах авторы попытались раскрыть темы цветения и созерцания красоты, цветущей влюбленности, детской непосредственности и круговорота жизни. Представлены более 60 произведений известных и начинающих художников.

Выставка «Шли собаки по палитре» будет работать до 13 марта по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 17 февраля открылась выставка женских портретов из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Представлены живописные, графические и скульптурные работы отражают вкусовые и стилевые пристрастия эпохи.

Также в краевом выставочном зале работает совместная экспозиция живописи и графики Ольги Черняк и Геннадия Машкарина «СоТворение» и «Дневник фотопрогульщика. Пролог» Дмитрия Фисенко. В арт-пространстве Plague Space действует персональная выставка Артура Голякова Agenda о бытовом мистицизме. До 7 марта в фойе «Одного театра» можно посмотреть групповую выставку о закрытости профессиональных сообществ.