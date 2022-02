Неделя в Краснодаре и на Кубани будет дождливой

28 февраля дождь будет идти почти на всей территории Краснодарского края, утром тоже задержится туман. Ожидается переменная облачность. Ветер северный и северо-восточный 4-9 м/с, днем скорость порывов может достигать 12 м/с. Температура воздуха днем составит 8…13° C. В горах будет немного прохладнее — от 7 до 12° C.

В городе дожди останутся до конца рабочей недели: во вторник и четверг они будут особенно сильными, в ночь на пятницу и воскресенье к осадкам добавится мокрый снег. По прогнозу единственный день без осадков — воскресенье. При этом станет прохладнее: во вторник температура поднимется не выше 10° C, в четверг останется на уровне 8° C, к воскресенью опустится до 6° C.

На побережье Черного моря пройдут небольшие дожди. Синоптики рассказали о сильном ветре: скорость северного и северо-восточного ветра достигнет 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик утром и днем 15-20 м/с. Температура поднимется до 14° C.

1 и 2 марта в регионе будет облачно с прояснениями, продолжатся дожди, местами ливни. В горах возможен дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки. Ночью и утром ожидается туман. Ветер поменяет направление на восточное со скоростью 4-9 м/с, порывы 12-14 м/с, 1 марта порывы до 18 м/с. Ночью температура от 1 до 6° C, в предгорных районах температура может опуститься до -2° C, в горах до -3° C. Днем будет до 12° C, в горах до 7° C.

Похожую погоду прогнозируют на Черноморском побережье: облачно с прояснениями, временами дождь. В Туапсинском районе 2 марта пройдет ливень с грозой. Ветер перейдет с восточного на южный со скоростью 6-11 м/с. Скорость порывов 12-17 м/с. Ночью температура составит 3…8° C, днем воздух нагреется до 8…13° C.

