Неделя в Краснодаре и на Кубани будет дождливой

По данным краевого гидрометцентра, в понедельник 28 февраля в Краснодаре пройдет небольшой дождь, утром возможен туман. Ветер северный и северо-восточный 4-9 м/с. Днем будет чуть прохладнее, чем на прошлой неделе — около 9…11° C.

В городе дожди останутся до конца рабочей недели: во вторник и четверг они будут особенно сильными, в ночь на пятницу и воскресенье к осадкам добавится мокрый снег. По прогнозу единственный день без осадков — воскресенье. При этом станет прохладнее: во вторник температура поднимется не выше 10° C, в четверг останется на уровне 8° C, к воскресенью опустится до 6° C.

28 февраля дождь будет идти почти на всей территории Краснодарского края, утром тоже задержится туман. Ожидается переменная облачность. Ветер северный и северо-восточный 4-9 м/с, днем скорость порывов может достигать 12 м/с. Температура воздуха днем составит 8…13° C. В горах будет немного прохладнее — от 7 до 12° C.