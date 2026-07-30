Парные вазы, браслеты и открытки. В Краснодаре выпустили коллекцию в поддержку людей с аутизмом

В Краснодаре появилась коллекция изделий «Дружат все», созданная участниками мастерских фонда «Открытая среда». Средства от продажи пойдут на поддержку людей с РАС

Коллекция посвящена дружбе и принятию людей с разными особенностями. Ее название — «Дружат все» — подчеркивает, что различия не мешают людям находить общий язык и строить близкие отношения.

30 июля краснодарский фонд «Открытая среда» совместно с сервисом Flowwow выпустил инклюзивную коллекцию изделий под названием «Дружат все». Средства от продажи коллекции направят на развитие мастерских полезной занятости для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Краснодаре.

Все изделия изготовили вручную участники мастерских фонда «Открытая среда». В коллекцию вошли парные вазы, кулоны, браслеты дружбы, брелоки из бусин, косметички, открытки, объемные стикеры и настольная игра «Крестики-нолики».

По словам руководителя социальных проектов Flowwow Кристины Семиной, авторы хотели показать, что люди с разными взглядами, привычками и особенностями могут становиться по-настоящему близкими, а различия нередко делают дружбу только крепче.

Руководитель фонда «Открытая среда» Анна Малова отметила, что проект напоминает о важности искать то, что объединяет людей, а не сосредотачиваться на различиях.

Информацию, где приобрести инклюзивные крафтовые изделия, можно уточнить у организаторов.

Краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» с 2018 года помогает подросткам и взрослым с расстройством аутистического спектра (РАС). Фонд поддерживает более 170 семей, развивает тренировочные квартиры, мастерские полезной занятости и инклюзивное кафе «Опен пипл», где работают люди с аутизмом.

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд «Добрый-Юг», поддерживающий детей с аутизмом и синдромом Дауна, оказался на грани банкротства — Росимущество требует с организации 1,5 млн рублей.