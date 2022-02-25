Мэрия Краснодара собирается закупить резистограф для обследования деревьев

Власти Краснодара собираются выделить 2 млн рублей на покупку прибора для томографии деревьев и оплату работы специалиста

25 февраля в мэрии Краснодара сообщили о планах купить прибор, который «позволяет оценить внутреннее состояние деревьев». С помощью резистографа специалисты смогут обследовать деревья в Чистяковской Роще, Городском Саду, Солнечном Острове и других парках.

Сам прибор помогает определить степень распространения гнили внутри ствола, пустот и места повреждений за 20-30 минут.