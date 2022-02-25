Мэрия Краснодара собирается закупить резистограф для обследования деревьев
Власти Краснодара собираются выделить 2 млн рублей на покупку прибора для томографии деревьев и оплату работы специалиста
25 февраля в мэрии Краснодара сообщили о планах купить прибор, который «позволяет оценить внутреннее состояние деревьев». С помощью резистографа специалисты смогут обследовать деревья в Чистяковской Роще, Городском Саду, Солнечном Острове и других парках.
Сам прибор помогает определить степень распространения гнили внутри ствола, пустот и места повреждений за 20-30 минут.
«Специальным сверлом диаметром 1,5 мм и длиной до 50 см замеряется сопротивление ствола сверлению. Повреждения древесине при этом — минимальны и не опасны. Результат замера выводится в напечатанном виде в виде изображения-графика», — говорится в сообщении администрации города.
Ранее Юга.ру писали, что 9 декабря 2021 года Андрей Алексеенко сообщал, что в старых парках города сейчас около 90% больных деревьев. Спустя неделю на брифинге, который организовала мэрия Краснодара, чиновники пояснили, что городу нужно еще одно муниципальное учреждение, которое бы занималось обрезкой, содержанием и лечением деревьев.