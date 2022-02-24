Российский союз промышленников и предпринимателей создал новые рабочие группы по экологии

Председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев возглавил рабочую группу РСПП по квотированию выбросов загрязняющих веществ

Для решения экологических проблем бюро РСПП создало новые рабочие группы. Одну из них возглавил Игорь Нечаев. Рабочая группа планирует поддерживать совместную работу с Роспотребнадзором, контролировать концентрацию загрязняющих веществ в воздухе и пытаться изменять законодательство для внедрения автоконтроля загрязнений. Комитет РСПП по экологии и природопользованию, которым руководит Игорь Нечаев, с Росприроднадзором начали свою деятельность в этом году.

Читайте также: На ХХХ съезде РСПП промышленники обсудили экологические программы

Компания «ЕвроХим» предпринимателя Андрея Мельниченко продолжает развитие ESG-стратегии. Молодые специалисты и волонтеры «ЕвроХим-БМУ» с экологами «Экосодружества» принимают участие в экологических мероприятиях, направленных на защиту и улучшение окружающей среды.