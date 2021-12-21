Региональные социальные программы «ЕвроХим-БМУ» удостоились награды на ежегодном форуме в Сочи

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» награждена за лучшие региональные программы по нацпроектам РФ и целям устойчивого развития ООН

Престижная награда вручена «ЕвроХиму» на пятом экономическом форуме «Развитие регионов. Лучшее для России» в Сочи, объединившем органы власти, крупнейшие международные и российские компании, некоммерческие организации, чьи проекты направлены на развитие регионов. «ЕвроХим» награжден за целевые социальные инвестиции в регионах присутствия, активное участие в национальных проектах России и достижение целей устойчивого развития ООН, внедрение передовых ESG-практик.

Программу «Развитие регионов. Лучшее для России» поддерживают ТАСС, «ФедералПресс», холдинг РБК, журнал «Эксперт» и администрации регионов. Программа направлена на продвижение практик по развитию регионов, объединение усилий бизнеса, общества и власти.

Еще одна компания предпринимателя Андрея Мельниченко — СУЭК — победила в номинации «ESG-Проект года» с программой по развитию медицины и здравоохранения в регионах.

Социальная программа «ЕвроХима» направлена на создание общественной инфраструктуры, развитие в малых городах высокого уровня образования, современной медицины, поддержку культуры, наследия, проектов местных сообществ, создание общественных пространств и обновление городской среды.



Как сообщали ранее Юга.ру, «ЕвроХим» поддерживает социальные программы регионов.