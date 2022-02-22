«ЕвроХим» запустил обучение инженеров

На встрече обсудили тему «ЕвроХим»: инвестирование в образовательные проекты в регионах присутствия». С 2022 года компания занялась образованием молодых инженеров в регионах присутствия. На предприятии «ЕвроХим-БМУ» сегодня существуют проекты, позволяющие ученикам и студентам стать специалистами.

У «ЕвроХим-БМУ» подписаны генеральные соглашения с учебными заведениями, цель которых — обучение целевиков с возможностью трудоустройства на предприятие в статусе «молодой специалист».

«ЕвроХим-БМУ» сотрудничает с Белореченским индустриально-технологическим техникумом, на базе которого в 2016 году была открыта специальность по направлению «химическая технология неорганических веществ». Компания вместе с техникумом подготавливает кадры, обеспечивая трудоустройство на предприятии.