«ЕвроХим» запустил обучение инженеров
В начале февраля состоялась встреча председателя совета директоров «ЕвроХима» Игоря Нечаева и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
На встрече обсудили тему «ЕвроХим»: инвестирование в образовательные проекты в регионах присутствия».
С 2022 года компания занялась образованием молодых инженеров в регионах присутствия. На предприятии «ЕвроХим-БМУ» сегодня существуют проекты, позволяющие ученикам и студентам стать специалистами.
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У «ЕвроХим-БМУ» подписаны генеральные соглашения с учебными заведениями, цель которых — обучение целевиков с возможностью трудоустройства на предприятие в статусе «молодой специалист».
«ЕвроХим-БМУ» сотрудничает с Белореченским индустриально-технологическим техникумом, на базе которого в 2016 году была открыта специальность по направлению «химическая технология неорганических веществ». Компания вместе с техникумом подготавливает кадры, обеспечивая трудоустройство на предприятии.
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В феврале 2022 года стартовал новый проект по организации дополнительных занятий для подготовки учеников 11 класса к сдаче ЕГЭ.
«В наше время подготовка к единому государственному экзамену — важный шаг в жизни каждого человека. Компания «ЕвроХим-БМУ» организовала подготовку к ЕГЭ, чтобы каждый, кто захочет обучаться в профильных вузах, смог воспользоваться такой возможностью», — отметила руководительница учебного центра «ЕвроХим-БМУ» Виктория Токарева.
Как сообщали ранее Юга.ру, в 2022 году компания «ЕвроХим» объявила конкурс на лучший ESG-проект.