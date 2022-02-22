«ЕвроХим» запустил обучение инженеров

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  • © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com

В начале февраля состоялась встреча председателя совета директоров «ЕвроХима» Игоря Нечаева и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

На встрече обсудили тему «ЕвроХим»: инвестирование в образовательные проекты в регионах присутствия».

С 2022 года компания занялась образованием молодых инженеров в регионах присутствия. На предприятии «ЕвроХим-БМУ» сегодня существуют проекты, позволяющие ученикам и студентам стать специалистами.

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У «ЕвроХим-БМУ» подписаны генеральные соглашения с учебными заведениями, цель которых — обучение целевиков с возможностью трудоустройства на предприятие в статусе «молодой специалист».

«ЕвроХим-БМУ» сотрудничает с Белореченским индустриально-технологическим техникумом, на базе которого в 2016 году была открыта специальность по направлению «химическая технология неорганических веществ». Компания вместе с техникумом подготавливает кадры, обеспечивая трудоустройство на предприятии.

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В феврале 2022 года стартовал новый проект по организации дополнительных занятий для подготовки учеников 11 класса к сдаче ЕГЭ.

«В наше время подготовка к единому государственному экзамену — важный шаг в жизни каждого человека. Компания «ЕвроХим-БМУ» организовала подготовку к ЕГЭ, чтобы каждый, кто захочет обучаться в профильных вузах, смог воспользоваться такой возможностью», — отметила руководительница учебного центра «ЕвроХим-БМУ» Виктория Токарева.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2022 году компания «ЕвроХим» объявила конкурс на лучший ESG-проект.

ЕвроХим Инвестиции Образование Промышленность Технологии

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