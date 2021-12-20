На ХХХ съезде РСПП промышленники обсудили экологические программы

В пресс-службе «ЕвроХима» рассказали, что в Государственном Кремлевском дворце Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел отчетно-выборный съезд в честь 30-летия. Участники съезда подвели итоги взаимодействия бизнеса и власти в 2018–2021 годах и обсудили направления работы на среднесрочную перспективу, в том числе стимулирование инвестиций частного бизнеса, участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.



Одной из тем стала экологическая политика отечественного бизнеса. С докладом выступил первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Он рассказал о реализуемых по поручению президента РФ в 12 городах мероприятиях, направленных на введение квотирования выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества атмосферного воздуха в промышленных городах России.



«Чтобы расширить число этих городов, в ходе эксперимента надо досконально отработать все методические материалы, мероприятия и технологии по снижению выбросов. Для ускорения завершения эксперимента ему необходимы ускорение и донастройка, и мы уже договорились с Минприроды и Росприроднадзором в рамках взаимодействия в январе наступающего года оперативно начать согласование доведенных до предприятий квот, планов мероприятий по их достижению, а также в рамках межведомственного совета Минприроды до 1 марта актуализируем комплексные планы снижения выбросов в 12 городах», — отметил Игорь Нечаев.

Председатель поблагодарил президента и правительство РФ за принятие важных федеральных документов, которые стали основой нормативной базы для полномасштабного запуска климатических проектов в России и создания перспективной отрасли экономики с большим экспортным потенциалом.



«Одно из важнейших направлений работы сейчас — разработка плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России, которую координирует Андрей Белоусов. Мы можем добиваться сокращения выбросов минимальной ценой для страны, людей и российской экономики, нам не нужны такие инструменты регулирования, как углеродный налог или квотирование. Мы можем сокращать выбросы парниковых газов, не забывая о приоритетах социально-экономического развития России. Мы не должны «по первому звонку» из-за границы менять наше внутреннее регулирование, но будем продолжать переговоры с ЕС и продвигать наши обоснованные и справедливые решения», — заявил Игорь Нечаев.



«Вы совершенно правы: мы должны реализовывать экспериментальный проект «Чистый воздух» в 12 промышленных городах России незамедлительно, ведь речь идет об условиях жизни наших сограждан. И вы правы, Игорь Евгеньевич, что мы не должны идти на поводу наших европейских партнеров, которые под видом сохранения экологии пытаются создавать кому-то конкурентные преимущества, это новый вид экологического колониализма, и мы никогда с этим не согласимся», — прокомментировал президент России Владимир Путин.





«ЕвроХим» признали лучшим в сфере корпоративной благотворительности, сообщали ранее Юга.ру.