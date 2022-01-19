«ЕвроХим» одним из первых внедряет ESG-систему в России

Под аббревиатурой ESG понимается комплекс трех качеств: забота об окружающей среде (англ. environment), социальная справедливость (англ. social justice) и корпоративное управление (англ. corporate governance). «ЕвроХим» назвал развитие ESG-политики своей главной социально-экологической задачей в наступившем году. Двигательной силой процесса в компании становятся молодые специалисты предприятий, волонтёры, зарекомендовавшие себя в последние годы.

Диплом лауреатов премии молодым специалистам «ЕвроХима» вручил председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев.



«Эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа», — заявил Артём Метелев.



Также компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» и СУЭК были признаны одними из лидеров корпоративной благотворительности в России и награждены Российским союзом промышленников и предпринимателей. За активное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и участие в реализации национальных проектов «ЕвроХим» удостоен диплома Ассоциации менеджеров России.