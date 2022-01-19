«ЕвроХим» одним из первых внедряет ESG-систему в России
Компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» рассказала об успехах в ESG-стратегии
Под аббревиатурой ESG понимается комплекс трех качеств: забота об окружающей среде (англ. environment), социальная справедливость (англ. social justice) и корпоративное управление (англ. corporate governance). «ЕвроХим» назвал развитие ESG-политики своей главной социально-экологической задачей в наступившем году. Двигательной силой процесса в компании становятся молодые специалисты предприятий, волонтёры, зарекомендовавшие себя в последние годы.
Диплом лауреатов премии молодым специалистам «ЕвроХима» вручил председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев.
«Эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа», — заявил Артём Метелев.
Также компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» и СУЭК были признаны одними из лидеров корпоративной благотворительности в России и награждены Российским союзом промышленников и предпринимателей. За активное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и участие в реализации национальных проектов «ЕвроХим» удостоен диплома Ассоциации менеджеров России.
На ХХХ съезде РСПП председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев подробно рассказал президенту России Владимиру Путину и другим участникам съезда об основных направлениях деятельности российской промышленности в сфере экологии и природопользования, затронув реализацию нацпроекта «Чистый воздух» и климатическую повестку.
«Наши основные экспортёры имеют уровень выбросов, сопоставимый или более низкий, чем конкуренты на мировых рынках. То есть, мы конкурентоспособны. А это значит, что не нужно по каждому поводу реагировать на звонки из Евросоюза и менять наше внутреннее регулирование, вводить налоги и забывать о своих национальных приоритетах», — отметил Игорь Нечаев.
Волонтеры ЕвроХим-Белореченские Минудобрения также участвуют в экологических проектах. Компания «ЕвроХим-БМУ» поддерживает социальный проект по благоустройству центральной площади Белореченска.
Активисты совместно с молодыми специалистами «ЕвроХим-БМУ» работают с местными властями, обеспечивая больницы города средствами защиты и дезинфекции. Помощь оказывают и школам, проводя открытые уроки и организуя экскурсии на предприятия компании.
В наступившем году активисты намерены усиливать корпоративную ESG-политику. Компания отмечена за лучшие региональные программы в рамках нацпроектов и целей устойчивого развития ООН.
Опыт «ЕвроХима» по осуществлению корпоративной ESG-программы обсуждался на проведённой международной конференции ООН «Женевские чтения».
Как сообщали ранее Юга.ру, «ЕвроХим» поддерживает социальные программы регионов.