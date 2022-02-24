Как уехать из Краснодара в день закрытия аэропорта

Рассказываем, на чем можно уехать 24 февраля из Краснодара, пока приостановлена работа аэропорта

Ранее Юга.ру сообщили, что утром 24 февраля на юге России временно закрылись аэропорты. В штатном режиме работает только аэропорт Сочи, но некоторые рейсы там сегодня отменили. Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы не открываются. В пресс-службе Росавиации это объяснили осложнением обстановки вокруг Украины. Как сообщил ТАСС, Путин объявил о начале «военной операции».

В штатном режиме в Краснодаре работают железнодорожные вокзалы. В Москву сегодня и завтра есть рейсы, но не на один из них нет билетов. В Санкт-Петербург рейсов на сегодня нет, на завтра через Краснодар туда идут два поезда, но билетов на них тоже нет.

Работает сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Из Краснодара в Москву сегодня можно уехать на пяти автомобилях. Нет поездок на сегодня в Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Рязань. Ищут попутчиков в Волгоград, Астрахань.

По стандартному расписанию работает краснодарский автовокзал. Сегодня можно уехать в Ялту, Ставрополь, Севастополь, Пятигорск, Махачкалу, Астрахань и Грозный. В Сочи автобусы курсируют только по ночам.