В Краснодаре откроется выставка о закрытости профессиональных сообществ

На выставке зрителя ждут инсталляции, перформансы, объекты, видеоарт и даже аудиоспектакль. Помимо актрисы и режиссерки Лены Холодовой и актрисы Юли Платоновой в выставке участвуют художественный кооператив «Бусинки» (Ира Афанасьева, Катрин Ковалёнок, Юля Шафаростова), ОПГ «Кицы» (Яна Алалыкина, Илья Борисов, Саша Дёмина, Анна Филатова, Олеся Фоевая, Лера Яхно), Лилит Матевосян и флюидная лаборатория «На что хватит сил».

«Артём, ты не художник!» — прозвучало и повисло в воздухе во время одного из обсуждений выставки. А что дальше? «Марина, ты не швея?» «Олег, ты не человек?» Кто этот судья, назначающий роли и занимающийся разделением? У нас много вопросов к закрытости разных профессиональных сообществ, и выставка в театральном фойе — повод их задать. Пусть с этого маленького взаимодействия актеров и художников начнется новый разговор о том, почему классно хотя бы иногда быть вместе», — сказано в пресс-релизе выставки.