В Краснодаре откроется выставка о закрытости профессиональных сообществ

Краснодарский край

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  • Одна из работ выставки — «Скворечник» художественного кооператива «Бусинки» © Фото ХК «Бусинки»
    Одна из работ выставки — «Скворечник» художественного кооператива «Бусинки» © Фото ХК «Бусинки»

7 февраля в краснодарском «Одном театре» состоится открытие групповой выставки «Артём, ты не художник!»

На выставке зрителя ждут инсталляции, перформансы, объекты, видеоарт и даже аудиоспектакль. Помимо актрисы и режиссерки Лены Холодовой и актрисы Юли Платоновой в выставке участвуют художественный кооператив «Бусинки» (Ира Афанасьева, Катрин Ковалёнок, Юля Шафаростова), ОПГ «Кицы» (Яна Алалыкина, Илья Борисов, Саша Дёмина, Анна Филатова, Олеся Фоевая, Лера Яхно), Лилит Матевосян и флюидная лаборатория «На что хватит сил».

«Артём, ты не художник!» — прозвучало и повисло в воздухе во время одного из обсуждений выставки. А что дальше? «Марина, ты не швея?» «Олег, ты не человек?» Кто этот судья, назначающий роли и занимающийся разделением? У нас много вопросов к закрытости разных профессиональных сообществ, и выставка в театральном фойе — повод их задать. Пусть с этого маленького взаимодействия актеров и художников начнется новый разговор о том, почему классно хотя бы иногда быть вместе», — сказано в пресс-релизе выставки.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Как сообщали Юга.ру, в декабре в «Одном театре» показывали урбанистический интерактивный спектакль «Невидимый Краснодар». Одни из прототипов его персонажей — Наталья Машталир, ставшая заместительницей руководителя недавно созданного Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края, и Юлия Шафаростова, один из арт-проектов которой посвящен Музыкальному микрорайону Краснодара.

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В Краснодаре откроется выставка о закрытости профессиональных сообществ
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