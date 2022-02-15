В Краснодаре открылась художественная выставка «СоТворение»

В Краснодарском краевом выставочном зале 15 февраля открылась совместная экспозиция живописи и графики Ольги Черняк и Геннадия Машкарина «СоТворение»

Представлено более 60 работ. Название отражает идею синтеза внутреннего мира с окружающим, вовлечения зрителя в диалог с искусством. По задумке авторов, посетители должны оказаться в странной реальности, похожей на сновидение, и погрузиться в метафизичность происходящего.

Зрителям предлагается подключиться к процессу раскрытия недосказанного художником и поучаствовать по-своему в создании произведения как отражения внутреннего мира.

Выставка будет работать до 27 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

Как сообщали Юга.ру, проект о бытовом мистицизме и ритуале открылся в краснодарском Plague Space 12 февраля. До 7 марта в фойе «Одного театра» можно посмотреть групповую выставку о закрытости профессиональных сообществ. Также в музее имени Коваленко работает экспозиция, посвященная поэту и писателю Александру Пушкину.