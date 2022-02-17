В Краснодаре открылась выставка женских портретов

Проект объединил женские портреты во всем их многообразии. Представлено 125 произведений из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Живописные, графические и скульптурные работы отражают вкусовые и стилевые пристрастия эпохи.

Среди авторов — Сергей Герасимов, Владимир Игошев, Виктор Орешников, Василий Нечитайло, Григорий Цейтлин, Виталий Тюленев, Павел Калягин, Владимир Кузьменко, Николай Лой, Раиса Солуянова.

Выставка «Женский портрет. Художники России 1940-2000 годов» будет работать до 3 апреля по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение — 12+.

Как писали Юга.ру, в музее имени Коваленко с 15 февраля работает совместная экспозиция живописи и графики Ольги Черняк и Геннадия Машкарина «СоТворение». В арт-пространстве Plague Space действует персональная выставка Артура Голякова Agenda о бытовом мистицизме. До 7 марта в фойе «Одного театра» можно посмотреть групповую выставку о закрытости профессиональных сообществ.