В Краснодаре открылась выставка женских портретов

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Коваленко 17 февраля открылась выставка «Женский портрет. Художники России 1940-2000 годов»

Проект объединил женские портреты во всем их многообразии. Представлено 125 произведений из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Живописные, графические и скульптурные работы отражают вкусовые и стилевые пристрастия эпохи.

Среди авторов — Сергей Герасимов, Владимир Игошев, Виктор Орешников, Василий Нечитайло, Григорий Цейтлин, Виталий Тюленев, Павел Калягин, Владимир Кузьменко, Николай Лой, Раиса Солуянова.

Выставка «Женский портрет. Художники России 1940-2000 годов» будет работать до 3 апреля по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение — 12+.

Как писали Юга.ру, в музее имени Коваленко с 15 февраля работает совместная экспозиция живописи и графики Ольги Черняк и Геннадия Машкарина «СоТворение». В арт-пространстве Plague Space действует персональная выставка Артура Голякова Agenda о бытовом мистицизме. До 7 марта в фойе «Одного театра» можно посмотреть групповую выставку о закрытости профессиональных сообществ.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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