Wink представит подборку праздничных фильмов

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  • © Фото mohamed_hassan с сайта pixabay.com
    © Фото mohamed_hassan с сайта pixabay.com

23 февраля видеосервис Wink представит большую подборку фильмов с сюжетами, которые проверены рейтингами

Просмотр можно начать с отечественных фильмов. Например, в драме «Летчик» (12+) зрителей ждет история, основанная на подвиге Алексея Маресьева. Действие картины происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм «Небо» (12+) переносит поклонников военной авиации в новое время: это художественный фильм, рассказывающий об операции в Сирии.

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В американской картине «Ледяной драйв» (16+) герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к обрушившейся шахте, в которой остались люди. Еще одно приключение ждет фанатов Доминика Торетто в «Форсаже 9» (12+).

Также триллер «Веном 2» (16+) продемонстрирует марвеловскую историю борьбы с внешним врагом и с внутренним. Еще Wink предлагает посмотреть российскую премьеру «Чемпион мира» (12+), в центре которой — интеллектуальный дуэт Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях шахматных чемпионов Анатолия Карпова и Виктора Корчного.

Напоследок Wink оставил сериал «Голяк» (18+), а перевод Гоблина добавил английскому юмору остроты.

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Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку «Трансформер» и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает микс контента.

Как сообщали ранее Юга.ру, Wink подготовил для зрителей цифровые премьеры.

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