14 февраля Wink представит романтическое киноменю

Среди подборок «Нежное чувство» — про первую любовь, «До слёз», в которой собраны картины мирового кинематографа про любовь, а также «Страсти кипят», где представлены откровенные фильмы и «Любить по-русски» с отечественными ромкомами и мелодрамами.

Wink также представил топ-5 романтических драм и комедий от зрителей по итогам 2021 года. Третья часть кинодрамы «После. Глава 3» (18+) оказалась на первом месте. На этот раз главной героине Тессе предстоит решить, что важнее — отношения или работа мечты. Вторую строчку завоевала «Рашн юг» (12+) — ромком об отношениях спортсменки Ксюши с тремя молодыми людьми. На третьем месте приключенческая комедия «Сердце и как им пользоваться» (16+): комик-стендапер Илья Погорелов сталкивается с проблемами со здоровьем и одновременно — в личной жизни. Четвертую строчку заняла еще одна российская комедия — «Будь моим Кириллом» (16+). Героиня Саша устала от упреков родителей о замужестве, поэтому просит фитнес-тренера Кирилла сыграть перед семьей роль своего парня. Завершает топ-5 французская комедия «Тиндер-80» (16+). Это ретро история про знакомства и обмен эротикой за тридцать лет до появления Тиндера.

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Как сообщали ранее Юга.ру, Wink подготовил для зрителей премьеры девяти картин на февраль.