В 2021 году Wink показал суммарно 1,2 млрд часов контента

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  • © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»
    © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»

Видеосервис Wink увеличил продолжительность просмотров в 1,8 раза за год, показав 1,2 млрд часов контента

Самым популярным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+). А в новогодние каникулы активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов.

Смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно. Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало».

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов. Лидирует российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+), также состоялась премьера ретродетектива «За час до рассвета».

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части «Босса-молокососа» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек рейтинга.

Также верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик».

Как сообщали ранее Юга.ру, Wink и more.tv анонсировали премьеру сериала «The Телки».

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