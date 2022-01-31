Wink подготовил для зрителей цифровые премьеры

В феврале зрителей ждут еще две французские новинки: детективный триллер «Черный ящик» (12+) и сентиментальная комедия «9 причин, чтобы жить» (12+).

Во французской трагикомедии «Триумф» (18+) главному герою Этьену предстоит поставить на сцене пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Вместо драмы выходит комедия строгого режима: сцена — тюремная, а труппа состоит из заключенных. Фильм основан на реальных событиях. «Триумф» уже доступен в подписке онлайн-кинотеатра Wink.

В картине «Учености плоды» (12+) на экране представлен 1944 год. Из Германии для просветительской работы приезжает профессор Мария Шиллер. Помешать немцам вывезти все экспонаты музея намерен местный житель Сергей Трофимов. Трофимову дорога профессор Шиллер. Есть ли место любви на линии фронта? Подписчикам Wink ответ будет доступен в двух форматах: с 2 февраля телеверсия из четырех серий, а 23 февраля появится полнометражный фильм.

Тему борьбы за жизнь раскрывает фильм Умберто Пазолини «Один на один» (12+). Главный герой неизлечимо болен, а сыну нужно успеть найти приемную семью. Фильм можно увидеть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink с 25 февраля.

Также Wink предлагает посмотреть якутский комедийный киноальманах «Ыт» (16+). У тандема Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашёва получилось семь шукшинских историй о жителях одного улуса. Картина будет доступна в подписке с 1 февраля.

На грани реализма балансирует американский триллер «Антитела» (16+). Криминальный авторитет Аарон скрывается от закона, но от вируса скрыться не может. Узнав о существовании девушки с особенным иммунитетом, он начинает охоту за ней. Получить доступ к фильму зрители Wink смогут с 17 февраля.

В центре российского фантастического триллера «Звездный разум» (12+) — космическая миссия. Ее участники покидают Землю, охваченную вирусом, и отправляются на далекую планету, чтобы создать для человечества новый дом в космосе. Земные сцены фильма снимали в Москве, а для инопланетных съемок выбрали Казахстан. Посмотреть этот фильм подписчики Wink смогут с 24 февраля.

Рекордсмен кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+) — 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения. Шон живет в Сан-Франциско и работает парковщиком, вечерами поет в караоке. Но родители у него совсем не обычные. В подписке Wink к ним можно будет присоединиться с 10 февраля.

Как сообщали ранее Юга.ру, за 2021 год Wink показал 1,2 млрд часов контента.