В Краснодаре спустя 12 лет после решения суда участок на Димитрова освободили от гаражей
Власти Краснодара отчитались, что освободили территорию на улице Димитрова от гаражей. С 1990 года там находился гаражный кооператив
С чего все начиналось. Гаражный кооператив на улице Димитрова организовали в 1990 году по решению Советского районного совета народных депутатов. При организации кооператива было оговорено, что собственники гаражей уберут все постройки самостоятельно по первому требованию. Всего там было установлено 444 бокса.
В 2010 году суд принял решение о сносе кооператива. Но собственники не стали разбирать гаражи. Демонтаж там начался только в 2019 году. После заявления мэрии изменился способ и порядок исполнения судебного решения. Теперь снести гаражи на территории должна была городская администрация с последующим возмещением средств. Во время сноса первых гаражей в одном из боксов нашли живую лошадь.
В апреле 2021 года собственники гаражей устроили драку с судебными приставами и забаррикадировали въезд в кооператив.
А что теперь. 21 февраля 2022 года на сайте мэрии Краснодара появился пресс-релиз о ситуации с гаражами на улице Димитрова: участок полностью освободили от 444 гаражей. Теперь участок передадут в бессрочное пользование детско-юношеской спортивной школе «Академия футбола». На освободившейся территории собираются построить футбольные поля и спортивные площадки.
На еженедельной планерке 21 февраля мэр Краснодара Андрей Алексеенко также поручил до 27 февраля подготовить предложение по улучшению механизма сноса незаконных объектов.
«Это хлам, который просто уродует город. Поэтому контроль, связанный с этой работой, ослаблять нельзя», — сказал Алексеенко.
При этом не уточняется, кому именно было дано такое поручение.