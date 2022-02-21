В Краснодаре спустя 12 лет после решения суда участок на Димитрова освободили от гаражей

Власти Краснодара отчитались, что освободили территорию на улице Димитрова от гаражей. С 1990 года там находился гаражный кооператив

С чего все начиналось. Гаражный кооператив на улице Димитрова организовали в 1990 году по решению Советского районного совета народных депутатов. При организации кооператива было оговорено, что собственники гаражей уберут все постройки самостоятельно по первому требованию. Всего там было установлено 444 бокса.

В 2010 году суд принял решение о сносе кооператива. Но собственники не стали разбирать гаражи. Демонтаж там начался только в 2019 году. После заявления мэрии изменился способ и порядок исполнения судебного решения. Теперь снести гаражи на территории должна была городская администрация с последующим возмещением средств. Во время сноса первых гаражей в одном из боксов нашли живую лошадь.

В апреле 2021 года собственники гаражей устроили драку с судебными приставами и забаррикадировали въезд в кооператив.