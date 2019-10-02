В Краснодаре при сносе незаконного гаража обнаружили в нем лошадь

Краснодарский край

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Во время сноса незаконного гаражного кооператива на улице Димитрова в Краснодаре обнаружили живущую в одном из гаражей лошадь

444 незаконно построенных гаража ГСК № 74 расположены между футбольными полями СДЮШОР и Карасунским прудом. Суд постановил снести их.

«Накануне на место выехали специалисты муниципального контроля, посмотреть, насколько активно собственники освобождают помещения. Пока без особого энтузиазма. А сегодня уже начался снос первых гаражей. В одном из гаражей кто-то прописал лошадь — это гораздо экзотичнее, чем шиномонтаж. Что ж, придется готовиться к переезду, надеемся, в более комфортные условия, чем металлическая коробка», — написал в своем фейсбуке помощник мэра Владимир Вербицкий.

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По его словам, сейчас животным занимается управление сельского хозяйства.

Вербицкий добавил, что на территории в 1,8 га, которую занимает гаражный кооператив, в дальнейшем планируется построить многофункциональный спорткомплекс.

Как писали Юга.ру, 20 сентября на месте снесенных гаражей открыли сквер «Садовый». Новый сквер площадью 0,76 га построили за три месяца.

Животные Краснодар

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