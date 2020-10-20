В Краснодаре начали снос 444 гаражей

Сообщение о сносе гаражно-строительного кооператива № 74 появилось в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края». По словам автора публикации, членов ГСК не предупредили о демонтаже, хотя все они платят за аренду земли. Очевидец добавил, что возле входа в комплекс во время работ встали сотрудники ОМОН и никого не пропускали внутрь.

20 октября ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара. По данным властей, освободить 18 тыс. 503 кв. метра под 444 металлическими гаражами суд обязал еще в 2010 году.

В 2019 году после заявления мэрии изменился способ и порядок исполнения судебного решения. Теперь снести гаражи на территории должна была городская администрация с последующим возмещением средств.