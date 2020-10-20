В Краснодаре начали снос 444 гаражей

Краснодарский край

Распечатать

19 октября в Краснодаре начался демонтаж гаражей на улице Димитрова

Сообщение о сносе гаражно-строительного кооператива № 74 появилось в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края». По словам автора публикации, членов ГСК не предупредили о демонтаже, хотя все они платят за аренду земли. Очевидец добавил, что возле входа в комплекс во время работ встали сотрудники ОМОН и никого не пропускали внутрь.

20 октября ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара. По данным властей, освободить 18 тыс. 503 кв. метра под 444 металлическими гаражами суд обязал еще в 2010 году.

В 2019 году после заявления мэрии изменился способ и порядок исполнения судебного решения. Теперь снести гаражи на территории должна была городская администрация с последующим возмещением средств.

Читайте также:

В октябре 2020 года власти наняли подрядчика, после чего на участке начались работы. В мэрии отметили, что собираются использовать муниципальную территорию под строительство соцобъектов либо расширение зеленых зон.

«Конечно, для владельцев такие гаражи важны — у многих там не просто стоят машины, но и хранятся какие-то вещи, даже размещаются небольшие мастерские. Но для остальных жителей это неприглядные сооружения, которые занимают место, где можно было бы разместить что-то полезное для всех», — отметил мэр Евгений Первышов в своем телеграме.

Глава города подчеркнул, что администрация собирается сносить только те объекты, которые размещены незаконно, без документов.

Напомним, в начале августа жители Юбилейного микрорайона записали обращение к губернатору и потребовали отменить снос гаражного кооператива, вместо которого, согласно генплану, должны появиться детский сад и школа. После этого мэрия передумала сносить гаражи.

Инфраструктура Краснодар Недвижимость Самострой

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре начали снос 444 гаражей
В Анапе 47-летний мужчина выпал из окна и разбился
Федеральный и краевой оперштабы не сошлись во мнении по числу новых случаев коронавируса на Кубани
От коронавируса умерла заведующая отделением детской инфекционной больницы Краснодара
В краснодарском поселке Знаменском снесут два самостроя на одном участке
Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по объему производимого мусора — FinExpertiza

Лента новостей

Статьи

«Краснодар — небольшой, почти все пациенты ходят от хирурга к хирургу»

Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы

Статьи Партнерский

Публика решает

Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

Статьи

Что грозит водителю за оставление места ДТП

Реклама на портале