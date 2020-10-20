В Краснодаре начали снос 444 гаражей
19 октября в Краснодаре начался демонтаж гаражей на улице Димитрова
Сообщение о сносе гаражно-строительного кооператива № 74 появилось в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края». По словам автора публикации, членов ГСК не предупредили о демонтаже, хотя все они платят за аренду земли. Очевидец добавил, что возле входа в комплекс во время работ встали сотрудники ОМОН и никого не пропускали внутрь.
20 октября ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара. По данным властей, освободить 18 тыс. 503 кв. метра под 444 металлическими гаражами суд обязал еще в 2010 году.
В 2019 году после заявления мэрии изменился способ и порядок исполнения судебного решения. Теперь снести гаражи на территории должна была городская администрация с последующим возмещением средств.
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В октябре 2020 года власти наняли подрядчика, после чего на участке начались работы. В мэрии отметили, что собираются использовать муниципальную территорию под строительство соцобъектов либо расширение зеленых зон.
«Конечно, для владельцев такие гаражи важны — у многих там не просто стоят машины, но и хранятся какие-то вещи, даже размещаются небольшие мастерские. Но для остальных жителей это неприглядные сооружения, которые занимают место, где можно было бы разместить что-то полезное для всех», — отметил мэр Евгений Первышов в своем телеграме.
Глава города подчеркнул, что администрация собирается сносить только те объекты, которые размещены незаконно, без документов.
Напомним, в начале августа жители Юбилейного микрорайона записали обращение к губернатору и потребовали отменить снос гаражного кооператива, вместо которого, согласно генплану, должны появиться детский сад и школа. После этого мэрия передумала сносить гаражи.
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