Краснодарцы подрались с приставами из-за сноса гаражей, на месте которых хотят сделать спорткомплекс

Жители микрорайона Черёмушки в Краснодаре забаррикадировали въезд в гаражный кооператив из-за сноса. В мэрии 15 апреля сообщили, что на их месте построят спорткомплекс

Гаражный кооператив № 74 на улице Димитрова организовали по решению Советского районного совета народных депутатов в 1990 году. На площади 18,5 тыс. кв. метров установили 444 металлических бокса. При этом было оговорено, что члены кооператива должны будут убрать гаражи своими силами по первому требованию.

Суд принял решение о сносе в 2010 году. Собственники на протяжении 11 лет так и не преступили к разборке гаражей. Более того, во время проверки территории зафиксировали случаи антисанитарии. Так, в одном из гаражей располагалась конюшня. Администрация города повторно обратилась в суд. На этот раз на мэрию возложили обязанности о сносе строений. Судебные приставы демонтировали более 200 гаражей.

14 апреля 2021 года во время очередного рейда собственники гаражей забаррикадировали въезд в кооператив. Приставы применили силу, один из них толкнул пожилого мужчину, и тот упал на землю. Видеозапись происходящего опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодар».

В комментарии к ролику говорится, что собственники несколько лет судятся, пытаясь доказать, что владеют гаражами на законных основаниях. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления ФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко прокомментировала порталу Юга.ру, что в ведомстве будут разбираться в создавшейся ситуации.

Тем временем, 15 апреля мэрия Краснодара заявила, что по генплану на месте гаражного кооператива должен появиться спортивный комплекс. Это предложение на общественных слушаниях внесли детско-юношеская спортшкола «Академия футбола» и администрация Краснодарского края. «Предполагается, что это будет размещение спортивных игровых площадок, футбольных полей и сопутствующей инфраструктуры», — рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Елена Сотникова.