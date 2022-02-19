На месте курганов в Краснодарском крае построят казачий культурный комплекс
В станице Динской построят казачий культурно-этнографический комплекс размером 174 тыс. кв. метров
18 февраля глава Динского района Евгений Пергун рассказал о проекте казачьего культурно-этнографического комплекса в станице Динской и показал его визуализацию. Объект построят на территории бывших курганов в западной части станицы.
Комплекс включит:
- главную площадь — майдан;
- арку-звонницу;
- аллею;
- музей казачьей славы;
- казачью управу;
- часовню;
- дом священника;
- скаковое поле;
- харчевню с гостиницей;
- подворья казаков.
На майдане будут отмечать традиционные казачьи и православные праздники, устраивать концерты, соревнования и показательные выступления.
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Проект реализуют за счет краевого бюджета.
Ранее Юга.ру писали о раскопках курганной группы «Динская 29». Там планируют построить школу на 1 тыс. 550 мест, казачий кадетский корпус и реабилитационный центр.
Напомним, в ноябре 2021 года археологи начали раскопки рядом с парком «Краснодар» — там нашли кладбище, созданное около 4 тыс. лет назад. Журналист Юга.ру узнал, что ученые знали о захоронении уже давно и спросил у археолога, почему им не занимались раньше.