На месте курганов в Краснодарском крае построят казачий культурный комплекс

18 февраля глава Динского района Евгений Пергун рассказал о проекте казачьего культурно-этнографического комплекса в станице Динской и показал его визуализацию. Объект построят на территории бывших курганов в западной части станицы.

Комплекс включит:

главную площадь — майдан;

арку-звонницу;

аллею;

музей казачьей славы;

казачью управу;

часовню;

дом священника;

скаковое поле;

харчевню с гостиницей;

подворья казаков.

На майдане будут отмечать традиционные казачьи и православные праздники, устраивать концерты, соревнования и показательные выступления.