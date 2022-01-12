Рядом с парком «Краснодар» археологи нашли кладбище, созданное около 4 тыс. лет назад
Недалеко от нового стадиона ФК «Краснодар» ученые обнаружили древние захоронения
В Краснодаре на улице Генерала Трошева, рядом со стадионом молодежной команды ФК «Краснодар» обнаружили два древних кургана. Один из них в диаметре достигает 40 метров, второй — 30.
Захоронения появились около 4-4,5 тыс. лет назад. В это же время строились Египетские пирамиды. В насыпях обнаружили несколько катакомб, глубиной 5-6 метров. Площадь древнего кладбища занимает почти 3 тыс. кв. метров. На нем захоронены около 50 людей.
В захоронениях обнаружили стеклянный канфар — греческий сосуд. Ученые отметили, что это второй по важности артефакт. Похожий ранее нашли при раскопках в Северском районе. Сейчас он находится в государственном историческом музее на Красной площади в Москве.
Некоторые скелеты уже исследовали, в курганах нашли захоронение матери и ребенка. Об этом «Комсомольской правде» рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Крюков, ранее занимавшийся раскопками в составе ООО «Кубаньохранкультура».
Как писали Юга.ру, в Славянском районе при строительстве трассы Краснодар — Керчь нашли средневековый могильник площадью около 5 тыс. кв. метров. А под Анапой археологи обнаружили древний каменный алтарь.