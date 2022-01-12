Рядом с парком «Краснодар» археологи нашли кладбище, созданное около 4 тыс. лет назад

В Краснодаре на улице Генерала Трошева, рядом со стадионом молодежной команды ФК «Краснодар» обнаружили два древних кургана. Один из них в диаметре достигает 40 метров, второй — 30.

Захоронения появились около 4-4,5 тыс. лет назад. В это же время строились Египетские пирамиды. В насыпях обнаружили несколько катакомб, глубиной 5-6 метров. Площадь древнего кладбища занимает почти 3 тыс. кв. метров. На нем захоронены около 50 людей.