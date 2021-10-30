В Динском районе на месте курганов построят школу, казачий кадетский корпус и реабилитационный центр

Курганная группа «Динская 29» находится в полутора км от северной окраины станицы Динской справа от трассы Динская. Археологический объект был поставлен на государственную охрану еще в 1975 году. С тех пор там регулярно ведутся раскопки.

29 октября глава Динского района Евгений Пергун поделился в своем инстаграме новостями с объекта. Он рассказал, что археологи изучили три кургана и 173 погребения в них, которые относятся к эпохам бронзы, раннего железа, средневековья и нового времени. Во время раскопок нашли элитное захоронение вождя или воина II в. до н.э. и другие артефакты. Прямо сейчас идут работы на кургане с насыпью высотой 7 метров.

Пергун рассказал, что после археологов местом займутся строители. На территории археологического объекта планируют построить школу на 1 тыс. 550 мест, казачий культурно-этнографический комплекс, Кубанский казачий кадетский корпус имени Бабича и современный реабилитационный центр. Точные сроки начала и окончания работ не сообщаются.