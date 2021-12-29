Депутаты Краснодара решили отдать старинное здание в центре казакам. Ранее Первышов обещал сделать там бизнес-коворкинг

Депутаты краснодарской гордумы от «Единой России» на внеочередном заседании проголосовали за переход в краевую собственность здания на улице Красной, 6

В мае 2021 года Юга.ру писали, что в доме на улице Красной, 6, это Доходный дом подрядчика Акулова, который входит в перечень объектов культурного наследия, решили открыть бизнес-коворкинг. Об этом решении 12 мая рассказывал мэр Краснодара Евгений Первышов. Этот коворгинг должен был стать вторым в Краснодаре. Для организации коворкинга дом хотели отреставрировать. Первышов тогда говорил, что разработка проекта реставрации доходного дома подрядчика Акулова уже началась. 29 декабря депутат городской думы и секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что депутаты думы приняли решение отдать здание в краевую собственность под нужды казачества.

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«Решение незаконное, так как согласно постановлению правительства, требуются документы, подтверждающие фактическое использование предлагаемого к передаче имущества. Таких документов нет», — написал Сафронов. В беседе с журналистом Юга.ру Александр Сафронов обратил внимание на то, что город и так испытывает нехватку коммерческих площадей. Многие подразделения мэрии города вынуждены снимать офисы в аренду, рассчитываясь по рыночной стоимости, что достаточно затратно. И чем вызвано решение отдать здание в центре города в введение краевой администрации, он не понимает.

«Вариантов использования этого здания городской мэрий много. Можно сдавать это здание в аренду. Там рядом Краснодарский краевой суд. Юрфирмы будут драться за возможность снять там офис, а бюджет города будет стабильно пополняться. Можно сэкономить на аренде и выделить здание под одно из подразделений, которое арендует офисы у предпринимателей. Тем более там раньше хотели открыть коворкинг. У казаков нет нужд, которые требуют огромного офиса в самом центре города», — сказал Сафронов. На вопрос, почему гордума не вела прямой эфир заседания, Сафронов сказал: «я тоже задавал этот вопрос, на что мне ответили, что заседание внеочередное, поэтому трансляции не было».