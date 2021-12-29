Депутаты Краснодара решили отдать старинное здание в центре казакам. Ранее Первышов обещал сделать там бизнес-коворкинг
Депутаты краснодарской гордумы от «Единой России» на внеочередном заседании проголосовали за переход в краевую собственность здания на улице Красной, 6
В мае 2021 года Юга.ру писали, что в доме на улице Красной, 6, это Доходный дом подрядчика Акулова, который входит в перечень объектов культурного наследия, решили открыть бизнес-коворкинг. Об этом решении 12 мая рассказывал мэр Краснодара Евгений Первышов. Этот коворгинг должен был стать вторым в Краснодаре.
Для организации коворкинга дом хотели отреставрировать. Первышов тогда говорил, что разработка проекта реставрации доходного дома подрядчика Акулова уже началась.
29 декабря депутат городской думы и секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что депутаты думы приняли решение отдать здание в краевую собственность под нужды казачества.
«Решение незаконное, так как согласно постановлению правительства, требуются документы, подтверждающие фактическое использование предлагаемого к передаче имущества. Таких документов нет», — написал Сафронов.
В беседе с журналистом Юга.ру Александр Сафронов обратил внимание на то, что город и так испытывает нехватку коммерческих площадей. Многие подразделения мэрии города вынуждены снимать офисы в аренду, рассчитываясь по рыночной стоимости, что достаточно затратно. И чем вызвано решение отдать здание в центре города в введение краевой администрации, он не понимает.
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«Вариантов использования этого здания городской мэрий много. Можно сдавать это здание в аренду. Там рядом Краснодарский краевой суд. Юрфирмы будут драться за возможность снять там офис, а бюджет города будет стабильно пополняться. Можно сэкономить на аренде и выделить здание под одно из подразделений, которое арендует офисы у предпринимателей. Тем более там раньше хотели открыть коворкинг. У казаков нет нужд, которые требуют огромного офиса в самом центре города», — сказал Сафронов.
На вопрос, почему гордума не вела прямой эфир заседания, Сафронов сказал: «я тоже задавал этот вопрос, на что мне ответили, что заседание внеочередное, поэтому трансляции не было».
В пояснительной записке, которую в адрес редакции прислал депутат Сафронов, говорится, что в мэрию города поступило обращение департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края о безвозмездной передаче в краевую собственность этого здания. В итоге департамент муниципальной собственности и городских земель Краснодар подготовил проект решения городской думы о даче согласия на передачу здания в собственность Краснодарского края на безвозмездной основе.
«Между муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» и департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края заключен договор безвозмездного пользования имуществом, расположенном по адресу: город Краснодар, улица Красная, 6», — говорится в пояснительной записке.
На момент публикации новости комментарий от пресс-службы адмиинтсрации Краснодара не получен.