В Краснодаре откроют новые поликлиники. Все они будут в Карасунском округе

Глава Карасунского округа Николай Хропов рассказал, что в 2022 году откроют один филиал городской поликлиники №15. Он заработает в бывшем здании министерства науки, образования и молодёжной политики региона на улице Стасова, 180/1. Сейчас там идет ремонт, который планируют завершить весной. После окончания работ в новое здание переедут администрация учреждения и часть кабинетов диагностики и узких специалистов.

Новые поликлиники появятся в ЖК «Родные просторы», и в ЖК «Элегант», на проспекте Писателя Знаменского и на улице Стасова. Сейчас для них подбирают участки, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Глава Краснодара Андрей Алексеенко отметил, что город почти не имеет полномочий в части развития здравоохранения. Такими вопросами занимается краевая администрация.

«В Краснодаре нагрузка на поликлиническое звено колоссальная, и наша задача — продолжать работу в части подбора участков и помещений для этих не менее важных для жителей, чем школы и детские сады, социальных объектов», — сказал Андрей Алексеенко.

Еще одна детская поликлиника на 300 посетителей появится на улице Писателя Знаменского, 3. Ранее Юга.ру уже писали про ее возведение. Учреждение начали строить еще в 2006 году, но из-за финансовых проблем работы заморозили. Ранее здание находилось в собственности Минобороны РФ и только в 2019 году через суд его передали муниципалитету.

На реконструкцию объекта требуется около 649 млн рублей. Начать работы планируют в ближайшее время. Завершить их обещают в 2023 году.