Ко Дню святого Валентина «ЮгСтройИмпериал» открыл арт-объект «Любовь»

14 февраля в микрорайоне «Родные Просторы» в парке на холме появилась новая локация для свиданий

В парке микрорайона появился арт-объект в виде слова «Любовь» в 8 метров. Создателем нового места выступил девелопер «ЮгСтройИмпериал», который возводит микрорайон «Родные Просторы».

Слово объединяет буква «О» в виде арки. Форма «О» — это кольцо, прохождение сквозь которое может стать приметой для влюбленных. В вечернее время «Любовь» будет привлекать неоновым светом.



Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» сделал арт-объекты из технических сооружений в ЖК.