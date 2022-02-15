Ко Дню святого Валентина «ЮгСтройИмпериал» открыл арт-объект «Любовь»
Партнерский Краснодарский край
14 февраля в микрорайоне «Родные Просторы» в парке на холме появилась новая локация для свиданий
В парке микрорайона появился арт-объект в виде слова «Любовь» в 8 метров. Создателем нового места выступил девелопер «ЮгСтройИмпериал», который возводит микрорайон «Родные Просторы».
Слово объединяет буква «О» в виде арки. Форма «О» — это кольцо, прохождение сквозь которое может стать приметой для влюбленных. В вечернее время «Любовь» будет привлекать неоновым светом.
Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» сделал арт-объекты из технических сооружений в ЖК.