В центре Краснодара остановились трамваи и троллейбусы из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Утром 17 февраля в Краснодаре остановили несколько маршрутов общественного транспорта из-за отключения электричества

17 февраля около 08:00 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление сообщило, что из-за отключения подстанции приостановлено движение общественного транспорта. Изменения коснулись маршрутов, которые идут в районе Северной и Садовой улиц. 

Так, остановились трамваи № 1, 3, 20, 21, 22 и троллейбусы № 12, 13, 14.

В 8:43 движение трамваев восстановили, еще через несколько минут заработали троллейбусы.

Напомним, в феврале 2021 года трамваи в этом же районе остановились на час из-за обрыва контактной сети. В мае из-за крупной аварии в Карасунском округе несколько улиц остались без света, остановились трамваи и троллейбусы. Несколько дней назад в центре города на 40 минут прервалось движение трамваев.

Как писали Юга.ру, накануне глава РЖД рассказал об этапах запуска городской электрички в Краснодаре.

Аварии Общественный транспорт Происшествия Трамвай Троллейбус

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