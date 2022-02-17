В центре Краснодара остановились трамваи и троллейбусы из-за аварии
Утром 17 февраля в Краснодаре остановили несколько маршрутов общественного транспорта из-за отключения электричества
17 февраля около 08:00 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление сообщило, что из-за отключения подстанции приостановлено движение общественного транспорта. Изменения коснулись маршрутов, которые идут в районе Северной и Садовой улиц.
Так, остановились трамваи № 1, 3, 20, 21, 22 и троллейбусы № 12, 13, 14.
В 8:43 движение трамваев восстановили, еще через несколько минут заработали троллейбусы.
Напомним, в феврале 2021 года трамваи в этом же районе остановились на час из-за обрыва контактной сети. В мае из-за крупной аварии в Карасунском округе несколько улиц остались без света, остановились трамваи и троллейбусы. Несколько дней назад в центре города на 40 минут прервалось движение трамваев.
Как писали Юга.ру, накануне глава РЖД рассказал об этапах запуска городской электрички в Краснодаре.